Il sogno dei messicani si infrange sul prato dell'Azteca. Battuto per 3-2 dall'Inghilterra al termine di un match roccambolesco, il Messico viene eliminato agli ottavi di finale del Mondiale. Un verdetto amaro che segna la fine della gestione tecnica di Javier Aguirre: subito dopo il triplice fischio, l'allenatore si è rivolto ai tifosi per scusarsi della sconfitta e ringraziare i tifosi per il calore mostrato nelle ultime settimane, per poi formalizzare il proprio addio in sala stampa e indicare ufficialmente il nome del suo successore sulla panchina verdebiancorossa.

L'uno-due di Bellingham e la fine di un cammino quasi perfetto

La sfida si è decisa nella prima frazione di gioco, rivelatasi fatale per le ambizioni della squadra di casa. A scavare il solco a favore della formazione britannica sono stati due gol incassati dal Messico in rapidissima successione, firmati daal 36° e al 38° minuto. Una doppia disattenzione difensiva maturata nel giro di centoventi secondi che ha indirizzato l'incontro, vanificando quanto di eccellente era stato costruito dal Messico nell'inizio di partita.

Fino all'incrocio contro gli inglesi, infatti, il Messico aveva disputato un torneo impeccabile. La compagine di Aguirre aveva archiviato la fase a gironi a punteggio pieno, conquistando tre vittorie e blindando la difesa senza subire nemmeno un gol. La marcia verso i quarti era poi proseguita con la netta affermazione sull'Ecuador, prima dell'eliminazione agli ottavi.

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Il rammarico di Aguirre

In conferenza stampa, visibilmente deluso per l'uno-due subito nel primo tempo, Javierha analizzato la gara: "Voglio ringraziare tutti per il supporto. Abbiamo commesso una serie di errori, cose che non dovrebbero accadere, ma questo è il calcio. Lascio il Messico e lo Stadio Azteca con grande orgoglio", ha esordito il tecnico, sottolineando subito dopo: "Questo non può succedere, non possiamo permetterci di sbagliare. Abbiamo commesso degli errori che mi rattristano molto. Mi dispiace per i tifosi".

Nel fare il bilancio definitivo della sua esperienza, Aguirre ha elogiato comunque lo sforzo del suo gruppo di lavoro prima di congedarsi dal pubblico messicano: "Sognavamo la finale, era il nostro obiettivo principale, la nostra scommessa più azzardata in altura, ma purtroppo non abbiamo avuto molto tempo per dimostrarlo sul campo. Mi congratulo con i miei giocatori. Vorrei salutare la mia gente con una vittoria. Questa sconfitta fa male. Ci abbiamo provato. I giocatori dovrebbero andarsene a testa alta. Oggi non sarebbe dovuto succedere. Non siamo riusciti a sfruttare l'occasione, ma voglio ringraziare tutti".

PANAMA CITY, PANAMA - 22 GENNAIO: Luis Romo del Messico controlla il pallone durante un'amichevole internazionale tra Panama e Messico allo stadio Rommel Fernandez il 22 gennaio 2026 a Panama City, Panama. (Foto di Hector Vivas/Getty Images)

Il passaggio di consegne a Rafael Márquez

Prima di chiudere definitivamente la propria avventura,ha voluto tracciare una linea di continuità per il futuro della panchina messicana. L'ormai ex selezionatore ha infatti dato il suo pieno e incondizionato appoggio a, ex bandiera della nazionale e suo assistente di campo durante tutto l'arco di questo torneo, designandolo pubblicamente come la figura ideale per assumere il ruolo di nuovo commissario tecnico con parole di assoluta stima: "Gli auguro tutto il meglio. È più che capace e farà meglio di me".