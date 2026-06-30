Il Paraguay elimina la Germania e si qualifica agli ottavi: la rete del momentaneo 1-0 è di Enciso, che ha vissuto una storia molto particolare
Paraguay agli ottavi! La reazione dei tifosi ad Asunción al rigore decisivo
L'incredibile vittoria del Paraguay sulla Germania nei sedicesimi di finale del Mondiale porta la firma anche di Julio Enciso, autore del gol del momentaneo 1-0. Questa impresa rappresenta una vera e propria rivincita sportiva e personale per l'attaccante classe 2004, la cui partecipazione alla massima competizione calcistica è stata in fortissimo dubbio fino a pochi giorni prima del via.
La paura per l'infortunioDurante l'ultima amichevole pre-Mondiale, contro il Nicaragua, Enciso è stato infatti costretto a lasciare il terreno di gioco in barella, uscendo visibilmente dolorante e in lacrime. L'episodio ha generato un'immediata preoccupazione tra i membri dello staff tecnico e i tifosi, facendo temere la fine anticipata del suo torneo. La federazione e il giocatore sono rimasti in attesa di esami approfonditi per valutare se il fantasista sarebbe stato in grado di recuperare per l'appuntamento più importante della sua carriera.
L'impresa del Paraguay e la dedica di EncisoContro ogni pronostico, il recupero si è concretizzato in tempo per il Mondiale. Il classe 2004 si è rivelato determinante siglando la rete che ha aperto le marcature contro la formazione tedesca. Subito dopo la clamorosa impresa, l'attaccante ha voluto condividere pubblicamente le sue emozioni, dedicando il passaggio del turno al nonno. Il calciatore ha dichiarato: "È il giorno più bello della mia vita, sono sicuro che mio nonno sarebbe fiero di me. Ripenso a quando mi sedevo accanto a lui sul divano. Tutto questo è dedicato a lui. Gli mando un bacio fino al cielo. Questa vittoria è stata un dono di Dio e di mio nonno".
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