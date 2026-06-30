L'incredibile vittoria del Paraguay sulla Germania nei sedicesimi di finale del Mondiale porta la firma anche di Julio Enciso, autore del gol del momentaneo 1-0. Questa impresa rappresenta una vera e propria rivincita sportiva e personale per l'attaccante classe 2004, la cui partecipazione alla massima competizione calcistica è stata in fortissimo dubbio fino a pochi giorni prima del via.

La paura per l'infortunio

Durante l'ultima amichevole, contro il Nicaragua,è stato infatti costretto a lasciare il terreno di gioco in barella, uscendo visibilmente dolorante e in lacrime. L'episodio ha generato un'immediata preoccupazione tra i membri dello staff tecnico e i tifosi, facendo temere ladel suo torneo. La federazione e il giocatore sono rimasti in attesa diper valutare se il fantasista sarebbe stato in grado di recuperare per l'appuntamento più importante della sua carriera.

ASUNCIÓN, PARAGUAY - 5 GIUGNO: Julio Enciso del Paraguay giace a terra infortunato e viene soccorso in campo dallo staff medico paraguaiano durante l'amichevole internazionale tra Paraguay e Nicaragua allo Stadio Defensores del Chaco, il 5 giugno 2026 ad Asunción, Paraguay. (Foto di Christian Alvarenga / Getty Images)

L'impresa del Paraguay e la dedica di Enciso

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Contro ogni pronostico, il recupero si è concretizzato in tempo per il. Il classe 2004 si è rivelato determinante siglando la rete che ha aperto le marcature contro la formazione tedesca. Subito dopo la clamorosa impresa, l'attaccante ha voluto condividere pubblicamente le sue emozioni, dedicando il passaggio del turno al nonno. Il calciatore ha dichiarato: "È il giorno più bello della mia vita, sono sicuro che. Ripenso a quando mi sedevo accanto a lui sul divano. Tutto questo è dedicato a lui. Gli mando un bacio fino al cielo. Questa vittoria è stata un dono di Dio e di mio nonno".Dalla paura per l'infortunio all'impresa contro la Germania,ha scritto una pagina indimenticabile del Mondiale.