Il clamoroso finale del campionato scozzese, con Celtic e Hearts che si giocheranno il titolo nello scontro diretto all'ultima giornata di campionato.
Hearts ad un passo dal titolo e l'atmosfera da brividi Tynecastle Park: l'inno cantato da Chisholm
La penultima giornata della Scottish Premiership non ha regalato alcun verdetto finale e rimanda l’assegnazione del titolo a novanta minuti che si preannunciano storici. Gli Hearts non falliscono l'appuntamento con la vittoria e superano agevolmente il Falkirk con un netto 3-0. La pratica viene archiviata già nel corso del primo tempo, dimostrando una superiorità netta che non concede niente agli avversari e permette alla capolista di gestire le forze in vista del traguardo finale.
La vera dose di adrenalina arriva però dal match tra Motherwell e Celtic. Gli ospiti riescono a strappare i tre punti grazie a un successo per 3-2 arrivato al 98esimo minuto di gioco. Dopo le prime due reti siglate da Maeda e Nygren, l'episodio decisivo si materializza quasi al termine del recupero, quando l'arbitro concede un calcio di rigore sul 2-2 dopo una lunga revisione al Var. Dal dischetto si presenta l'ex attaccante del Leicester, Kelechi Iheanacho, che con freddezza glaciale trasforma il rigore e tiene vive le speranze della sua squadra.
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Celtic-Hearts, una partita per cambiare la storiaGli Hearts conservano il primato solitario salendo a quota 80 punti, mentre il Celtic insegue a un solo punto di distanza, fermo a 79. Questo scenario impone un finale di stagione da brividi. Sabato 16 maggio, alle 13:30. L'eventuale trionfo degli Hearts sarebbe un momento storico per l'intero movimento calcistico scozzese, poiché interromperebbe un dominio che dura ininterrottamente dalla stagione 1984-1985.
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Da oltre quarant'anni, infatti, il titolo della Scottish Premiership è passato nelle mani esclusivamente ai giocatori di Celtic e Rangers, le due anime dell'Old Firm di Glasgow. Nessuna squadra al di fuori di queste due superpotenze è più riuscita a sollevare il trofeo da quando l'Aberdeen di Sir Alex Ferguson riuscì a intromettersi tra le due big del calcio scozzese.
Una vittoria degli Hearts non rappresenterebbe quindi soltanto un successo societario, ma una vera e propria rivoluzione sportiva capace di spezzare l'egemonia più duratura d'Europa e di ridare speranza a tutte le altre realtà della nazione.
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