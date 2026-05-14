La penultima giornata della Scottish Premiership non ha regalato alcun verdetto finale e rimanda l’assegnazione del titolo a novanta minuti che si preannunciano storici. Gli Hearts non falliscono l'appuntamento con la vittoria e superano agevolmente il Falkirk con un netto 3-0. La pratica viene archiviata già nel corso del primo tempo, dimostrando una superiorità netta che non concede niente agli avversari e permette alla capolista di gestire le forze in vista del traguardo finale.

La vera dose di adrenalina arriva però dal match tra Motherwell e Celtic. Gli ospiti riescono a strappare i tre punti grazie a un successo per 3-2 arrivato al 98esimo minuto di gioco. Dopo le prime due reti siglate da Maeda e Nygren, l'episodio decisivo si materializza quasi al termine del recupero, quando l'arbitro concede un calcio di rigore sul 2-2 dopo una lunga revisione al Var. Dal dischetto si presenta l'ex attaccante del Leicester, Kelechi Iheanacho, che con freddezza glaciale trasforma il rigore e tiene vive le speranze della sua squadra.

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MOTHERWELL, SCOZIA - 13 MAGGIO: I giocatori del Celtic festeggiano la vittoria nella partita di William Hill Premiership tra Motherwell e Celtic al Fir Park il 13 maggio 2026 a Motherwell, in Scozia. (Foto di Zak Mauger/Getty Images)

Celtic-Hearts, una partita per cambiare la storia

Gli Hearts conservano il primato solitario salendo a quota, mentre il Celtic insegue a un solo punto di distanza, fermo a. Questo scenario impone un finale di stagione da brividi., alle. L'eventuale trionfo degli Hearts sarebbe un momento storico per l'intero movimento calcistico scozzese, poiché interromperebbe un dominio che dura ininterrottamente dalla stagione

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Da oltre quarant'anni, infatti, il titolo della Scottish Premiership è passato nelle mani esclusivamente ai giocatori di Celtic e Rangers, le due anime dell'Old Firm di Glasgow. Nessuna squadra al di fuori di queste due superpotenze è più riuscita a sollevare il trofeo da quando l'Aberdeen di Sir Alex Ferguson riuscì a intromettersi tra le due big del calcio scozzese.

EDIMBURGO, SCOZIA - 13 MAGGIO: Frankie Kent dell'Heart of Midlothian festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di William Hill Premiership tra Heart of Midlothian e Falkirk al Tynecastle Park il 13 maggio 2026 a Edimburgo, in Scozia. (Foto di WM Sport Media/Getty Images)

Una vittoria degli Hearts non rappresenterebbe quindi soltanto un successo societario, ma una vera e propria rivoluzione sportiva capace di spezzare l'egemonia più duratura d'Europa e di ridare speranza a tutte le altre realtà della nazione.