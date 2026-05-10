È quel momento della stagione in cui molte squadre si preparano a compiere i tour delle città a bordo di pullman scoperti e fiumi di alcool. L'Inter festeggerà il 17 maggio, attendendo la Coppa Italia, il Barcellona potrebbe conquistare l'ufficialità già nella serata, il Bayern Monaco ha dominato in lungo e in largo, così come il Porto di Francesco Farioli. Eppure, ci sono ancora alcuni campionati dove il risultato è estremamente in bilico. Forse, non è una casualità che i due campionati più incerti siano quelli in Gran Bretagna. Nella più blasonata Premier League, l'Arsenal di Mikel Arteta (impegnato alle 17:30 col West Ham) si sta contendendo il campionato con l'esperto Manchester City di Pep Guardiola. In Scozia, la vittoria a sorpresa dei biancoverdi del Celtic ha riaperto una lega giudicata chiusa solo qualche settimana fa.

GLASGOW, SCOZIA - 10 MAGGIO: Daizen Maeda del Celtic festeggia dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra con una rovesciata durante la partita di William Hill Premiership tra Celtic e Rangers al Celtic Park il 10 maggio 2026 a Glasgow, in Scozia. (Foto di Ian MacNicol/Getty Images)

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L'Old Firm dominato dal Celtic

If you are not watching the Scottish title race right now… what are you doing⁉️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Hearts are currently top of the table and could become the first club not named Celtic or Rangers to win the Scottish league since 1985 🤯



Celtic are breathing right down Hearts’ necks with just… pic.twitter.com/3wvek2FlLu — OneFootball (@OneFootball) May 10, 2026

Lo storico derby di Glasgow fra Celtic e Rangers è avvenuto in un momento cruciale per le sorti del campionato scozzese. Se gli azzurri non si giocavano ufficialmente il titolo (nonostante la qualificazione in Conference), i celts avevano grande necessità di fare punti per ritornare prepotentemente in corsa per la Scottish Premiership. Il pareggio degli Hearts con il Motherwell per 1-1 ha riacceso una speranza per i biancoverdi.

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L'Old Firm è iniziato in salita per il Celtic. Dopo 9' Mikey Moore, giovane 2007 in prestito dagli spurs, ha sbloccato la gara in favore dei Rangers. Tuttavia, già al 23' è arrivato il pareggio da parte del coreano Yang Hyun-Jun. Con il 1T terminato in parità, i bhoys hanno messo l'acceleratore e con decisione hanno ribaltato la gara a proprio favore. In particolar modo, la punta giapponese Daizen Maeda è salita in cattedra con una doppietta (tra cui una rete in rovesciata) in soli quattro minuti (53' e 57'), fissando il risultato sul 3-1 e permettendo la conquista dei 3 punti. Al termine del campionato mancano solo due turni e il Celtic si trova appaiato agli Hearts ad un solo punto di distanza. L'ultima partita sarà proprio lo scontro diretto fra la prima e la seconda. Il 16 maggio sarà rivoluzione o conferma in Scozia.

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