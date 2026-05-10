Il Barcellona sta terminando gli ultimi dettagli della rifinitura prima di affrontare l'ultima sfida stagionale col Real Madrid. I blaugrana affronteranno il match con molta tranquillità visto l'imbarazzante divario che separa i due top club spagnoli. Gli undici punti di distacco fra i culé e i blancos sono lo specchio delle rispettive stagioni delle due squadre. Soddisfacente per il Barça, completamente disastrosa per il Madrid.

Nonostante l'ampio margine, che permetterebbe al Barcellona di farsi bastare un pareggio, i catalani non hanno intenzione di lasciar perdere facilmente la ricerca dei 3 punti. I blaugrana sono privi di Lamine Yamal e anche la titolarità di Raphinha è in forte dubbio. Tuttavia, la speranza è che i sostituti (Rashford e Fermin Lopez) siano all'altezza. Potrebbe essere l'ultimo Clásico per Robert Lewandowski che vuole regalare ai tifosi culé un'ultima gioia prima del probabile addio.

PAMPLONA, SPAGNA - 2 MAGGIO: Ferran Torres del FC Barcelona festeggia il secondo gol della sua squadra con il compagno Fermin Lopez durante la partita di LaLiga EA Sports tra CA Osasuna e FC Barcelona allo stadio El Sadar il 2 maggio 2026 a Pamplona, ​​Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

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Perché il Barcellona vuole vincere ad ogni costo il Clasico

FC Barcelona and the entire blaugrana family wish to send all our love to Hansi Flick after the passing of his father. We share in your sorrow and our thoughts are with you and your family during this difficult time.



Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi… pic.twitter.com/uBFPTMyQCl — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

La conquista del secondo titolo spagnolo consecutivo non placa la fame dei ragazzi di Hansi Flick. L'ex CT della nazionale tedesca ha preparato la sua squadra per uscire trionfante dalla super sfida della serata. In palio c'è la possibilità di continuare a tenere vivo il sogno dei 100 punti, un evento unico riuscito solo con Tito Vilanova nel 2013, ma non solo.

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Un vittoria nel Clásico di stasera, permetterebbe al Barcellona di raggiungere i rivali del Real Madrid in una statistica molto particolare. Nelle 263 super sfide spagnole, il Barça ha trionfato 105 volte contro le 106 del Real Madrid e i 52 pareggi. Eguagliare il numero di vittorie nel Clasico dei blancos sarebbe un grande motivo di vanto per la banda di Hansi Flick. Per quanto riguarda la somma dei gol segnati nel derby di Spagna, i blaugrana sono più indietro. 439 reti segnate contro le 444 dei blancos che incide anche nel conteggio della differenza reti: 24 Real Madrid contro le 20 del Barcellona.

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