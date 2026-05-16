Manca sempre meno alla sfida decisiva che metterà di fronte il Celtic e l'Hearts e, nel paragrafo successivo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione dell'ultima giornata della Scottish Premiership, vale a dire la massima divisione scozzese. L'incontro avrà inizio alle ore 13:30 e si disputerà presso il Celtic Park. Adesso è in corso la fase per decretare chi sarà il Campione di Scozia, mentre nella regular season le due squadre hanno giocato contro tre volte. Nei primi due match, disputati a fine ottobre ed inizio dicembre, l'Hearts ha vinto 3-1 ed 1-2, mentre la partita di gennaio è terminata 2-2.

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Dove vedere la partita tra Celtic e Hearts

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Come arrivano i due club alla sfida decisiva

L'incontro che avrà inizio tra poche ore non metterà in palio soltanto tre punti o il vantarsi di aver battuto gli avversari, ma anche e soprattutto il titolo di Campione di Scozia. I padroni di casa, detentori del titolo, vogliono portare a casa ilcampionato della loro storia nonché il. La squadra ospite, dal canto suo, ha vinto soltantovolte la massima sere scozzese e l'ultima risale alla stagione, quindi un'attesa lunga. La partita tra Celtic ed Hearts sarà visibile, sia in diretta televisiva che in streaming, su Como TV. In streaming si potrà vedere anche su OneFootball e Bet 365.Il Celtic ha come allenatore il nordirlandesee ha concluso la regular season al terzo posto conpunti. Attualmente, nella fase per assegnare il titolo, è secondo conpunti dietro agli avversari di oggi. Tra l'altro, la settimana prossima gli Hoops giocheranno contro ilin occasione della finale della, vale a dire la coppa nazionale. Il percorso in Europa League della squadra di Glasgow, invece, si è fermato ai Play-off contro i tedeschi dello. In questa fase del campionato, il Celtic ha battuto(3-1),(1-2),(3-1) e(2-3). L'ultima sconfitta degli Hoops risale aldelcontro il

Edimburgo, Scozia - 25 gennaio 2026: Cláudio Braga dell'Heart of Midlothian segna durante la partita di William Hill Premiership tra Heart of Midlothian e Celtic al Tynecastle Park. (Foto di Zak Mauger/Getty Images)

L'Heart of Midlothian, meglio noto come Hearts, è allenato da Derek McInnes e la sua regular season è terminata in prima posizione avendo totalizzato 70 punti. Adesso, invece, si trova sempre al comando ma con 80 punti, quindi un punto in più del Celtic. A differenza dei loro avversari di oggi, l'Hearts ha salutato in anticipo la coppa nazionale, per la precisione ai sedicesimi di finale dove ha perso ai rigori contro il Falkirk. In questa fase del campionato, i Jam Tarts hanno battuto Hibernian (1-2), Rangers (2-1) e Falkirk (3-0), ma hanno pareggiato 1-1 in casa del Motherwell. I granata, tra l'altro, non perdono dall'1-0 contro il Kilmarnock datato 14 marzo.

Probabili formazioni

I padroni di casa dovrà far fronte ad un'emergenza in difesa e, soprattutto, sentirà la mancanza dell'esperienza tra i pali di, ex. Gli ospiti, dal canto loro, non avranno a disposizone

CELTIC (4-2-3-1): Trafford; M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly; B. Silva, Gonzalez; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. Allenatore: O'Neill

HEARTS (4-4-2): Trafford; M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly; B. Silva, Gonzalez, Semenyo, Cherki; Doku, Haaland. Allenatore: McInnes

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