L'incontro che avrà inizio tra qualche ore metterà in palio qualcosa in più dei semplici tre punti della classifica, vale a dire il titolo di Campione di Scozia
Hearts ad un passo dal titolo e l'atmosfera da brividi Tynecastle Park: l'inno cantato da Chisholm
Manca sempre meno alla sfida decisiva che metterà di fronte il Celtic e l'Hearts e, nel paragrafo successivo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione dell'ultima giornata della Scottish Premiership, vale a dire la massima divisione scozzese. L'incontro avrà inizio alle ore 13:30 e si disputerà presso il Celtic Park. Adesso è in corso la fase per decretare chi sarà il Campione di Scozia, mentre nella regular season le due squadre hanno giocato contro tre volte. Nei primi due match, disputati a fine ottobre ed inizio dicembre, l'Hearts ha vinto 3-1 ed 1-2, mentre la partita di gennaio è terminata 2-2.
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Dove vedere la partita tra Celtic e HeartsL'incontro che avrà inizio tra poche ore non metterà in palio soltanto tre punti o il vantarsi di aver battuto gli avversari, ma anche e soprattutto il titolo di Campione di Scozia. I padroni di casa, detentori del titolo, vogliono portare a casa il 56esimo campionato della loro storia nonché il quinto di fila. La squadra ospite, dal canto suo, ha vinto soltanto quattro volte la massima sere scozzese e l'ultima risale alla stagione 1959/1960, quindi un'attesa lunga 66 anni. La partita tra Celtic ed Hearts sarà visibile, sia in diretta televisiva che in streaming, su Como TV. In streaming si potrà vedere anche su OneFootball e Bet 365.
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Come arrivano i due club alla sfida decisivaIl Celtic ha come allenatore il nordirlandese Martin O'Neill e ha concluso la regular season al terzo posto con 67 punti. Attualmente, nella fase per assegnare il titolo, è secondo con 79 punti dietro agli avversari di oggi. Tra l'altro, la settimana prossima gli Hoops giocheranno contro il Dunfermline in occasione della finale della Scottish Cup, vale a dire la coppa nazionale. Il percorso in Europa League della squadra di Glasgow, invece, si è fermato ai Play-off contro i tedeschi dello St0ccarda. In questa fase del campionato, il Celtic ha battuto Falkirk (3-1), Hibernian (1-2), Rangers (3-1) e Motherwell (2-3). L'ultima sconfitta degli Hoops risale al 2-0 del 22 marzo contro il Dundee United.
L'Heart of Midlothian, meglio noto come Hearts, è allenato da Derek McInnes e la sua regular season è terminata in prima posizione avendo totalizzato 70 punti. Adesso, invece, si trova sempre al comando ma con 80 punti, quindi un punto in più del Celtic. A differenza dei loro avversari di oggi, l'Hearts ha salutato in anticipo la coppa nazionale, per la precisione ai sedicesimi di finale dove ha perso ai rigori contro il Falkirk. In questa fase del campionato, i Jam Tarts hanno battuto Hibernian (1-2), Rangers (2-1) e Falkirk (3-0), ma hanno pareggiato 1-1 in casa del Motherwell. I granata, tra l'altro, non perdono dall'1-0 contro il Kilmarnock datato 14 marzo.
Probabili formazioniI padroni di casa dovrà far fronte ad un'emergenza in difesa e, soprattutto, sentirà la mancanza dell'esperienza tra i pali di Kasper Schmeichel, ex Leicester City. Gli ospiti, dal canto loro, non avranno a disposizone Gordon e Halkett.
CELTIC (4-2-3-1): Trafford; M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly; B. Silva, Gonzalez; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. Allenatore: O'Neill
HEARTS (4-4-2): Trafford; M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly; B. Silva, Gonzalez, Semenyo, Cherki; Doku, Haaland. Allenatore: McInnes
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