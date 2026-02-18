Olympiakos-Bayer Leverkusen, dove vedere la sfida in tv e streaming LIVE

Le due squadre vogliono portare avanti i rispettivi cammini europei e la squadra greca, per stasera, potrà sfruttare il fattore campo

Jacopo del Monaco 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 17:16)

Tra le partite che andranno in scena nella giornata odierna figura anche quella che metterà di fronte l'Olympiakos ed il Bayer Leverkusen e, nel paragrafo che segue, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si sfideranno in occasione dell'andata dei Play-off della Champions League. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso lo Stadio Georgios Karaiskakis.

Per poter guardare le partite ed altre discipline sportive in maniera gratuita, ci sono tre tre alternative:

Olympiakos-Bayer Leverkusen, dove vedere la partita — Questa gara sarà importante per i due club per arrivare al match di ritorno con il piede giusto. Le due squadre, ovviamente, puntano ad un posto tra le migliori sedici della massima competizione europea. La sfida di questo sera tra l'Olympiakos ed il Bayer Leverkusen si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, per la precisione sul canale Sky Sport 253. In streaming, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.

Come arrivano i due club all'incontro — L'Olympiakos ha ottenuto la qualificazione ai Play-off della massima competizione europea terminando la league phase al diciottesimo posto coi suo 11 punti totalizzati. Gli Erithrolefki allenati dallo spagnolo José Luis Mendilibar, dopo la vittoria per 1-2 nell'ultima giornata di Champions in casa dell'Ajax, ha giocato quattro match della Stoiximan Super League, ovvero la massima divisione greca, e ha ottenuto: due pareggi contro AEK Atene (1-1) e Levadiakos (0-0); vittoria per 0-3 in trasferta contro l'Asteras; una sconfitta nel big match contro il Panathinaikos (0-1).

Il Bayer Leverkusen guidato dal danese Kasper Hjulmand, dal canto suo, ha terminato la league phase della massima competizione internazionale alla posizione numero 16 con dodici punti totalizzati. Dopo il successo per 3-0 in Champions contro gli spagnoli del Villarreal, le Aspirine hanno giocato in DFB-Pokal, dove hanno passato il turno battendo 3-0 St. Pauli, ed in Bundesliga, ottenendo due vittorie contro Eintracht Francoforte (1-3) e St. Pauli (4-0) ed un pareggio in trasferta contro il Borussia Mönchengladbach (1-1).

Probabili formazioni — Per l'incontro di questa sera, la squadra di casa dovrà fare a meno dell'infortunato Bakoulas, mentre sono in dubbio Angelakis e Pirola. La squadra ospite, dal canto suo, dovrà fare a meno dello squalificato Mensah e degli infortunati Flekken, Tella e Ben Seghir.

OLYMPIAKOS (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, Scipioni; Martins, Chiquinho, Podence; Taremi. Allenatore: Mendilibar

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; L. Vázquez, A. García, Palacios, Grimaldo; Maza, Poku; Schick. Allenatore: Hjulmand