Il mercato invernale ha ridefinito lo scacchiere di alcune squadre, in Europa e nel mondo. Specialmente tra la Serie A e la Premier League, c'è stato un gran numero di movimenti che, tra l'altro, stanno già dando i loro frutti. Ne sono un esempio Valentín Castellanos con il West Ham e Lorenzo Lucca con il Nottingham Forest. In Spagna, invece, è stato subito decisivo Ademola Lookman con la maglia dell'Atlético Madrid. Loro, e tanti altri, si annoverano tra i calciatori che hanno risposto presente alle prime battute con la loro nuova squadra. Andiamo a scoprirli tutti.