Intervenuto ai microfoni di Vamos Network, l'ex CEO del Feyenoord Dennis te Kloese, ha parlato della cessione nel gennaio 2025 di Gimenez al Milan, rimarcando quanto sia stato un affare per il club olandese dal punto di vista economico.

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La frecciata al messicano

Ecco le dichiarazioni di: "Quando abbiamo venduto Gimenez al Milan, abbiamo incassato un sacco di soldi ma sapevamo che lo avremmo affrontato in Champions. Abbiamo vinto all'andata, ma al ritorno ha segnato dopo un minuto. Ho pensato: "non promette bene". Alla fine siamo riusciti a pareggiare, così abbiamo guadagnato i soldi della sua cessione e quelli del passaggio del turno. Un piano geniale...ma per un'ora ho sudato freddo. Continuavo a ripetermi che se ne avesse segnato un altro sarei stato spacciato. Alla fine è andata bene. A volte nella vita ci vuole un po' di fortuna".

MILANO, ITALIA - 24 OTTOBRE: Santiago Gimenez dell'AC Milan guarda durante la partita di Serie A tra AC Milan e Pisa SC allo Stadio Giuseppe Meazza il 24 ottobre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

La partita in questione è il ritorno dei Play-Off della Champions League 2024/25. Il Milan, passato in vantaggio dopo qualche secondo con un colpo di testa del messicano, mette in equilibrio la sconfitta per 1-0 dell'andata. La squadra allenata allora da Conceiçao non è riuscita a dare il colpo del KO al Feyenoord e, tornata dagli spogliatoi, la situazione precipita con l'espulsione per doppio giallo e simulazione di Theo Hernandez. Da quell'episodio i rossoneri smettono di giocare e incassano il pari, poi rivelatosi decisivo, di Carranza.

“Who’s the best player you’ve ever coached?”



🗣️ Santiago Gimenez is the best player I’ve coached. No, of course that’s not true, but Santiago was an amazing player and he helped Feyenoord when I was there winning the league.



Arne Slot. 😅🇳🇱 pic.twitter.com/uhvbUsvpwy — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 2, 2026

Il futuro di Santi Gimenez

L'attaccante è attualmente impegnato con la Nazionale messicana ed è lecito aspettarsi un ruolo di primo piano. La stagione con ilè stata tremendamente negativa, sia a causa dell'infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare più di 4 mesi e a operarsi, ma anche per le difficoltà riscontrate sotto porta. Un solo gol messo a segno in diciotto partite giocate, quello in Coppa Italia al. Considerando i ruoli sportivi delancora vacanti, è difficile poter dire se l'exsarà al centro del progetto, ma tutto lascia presagire una separazione fra le due parti. Secondo diversi rumor, ilsarebbe interessato al giocatore assistito da

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