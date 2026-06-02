Il 3 giugno 2026 l'Estadio Jesús Bermúdez sarà teatro della sfida tra GV San José e Real Tomayapo, incontro valido per la División Profesional boliviana. Due squadre a caccia di punti importanti per consolidare la propria posizione in classifica e rilanciare le rispettive ambizioni stagionali.

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Il momento delle due squadre

La partita si presenta particolarmente interessante alla luce del rendimento recente delle due formazioni. Il GV San José non è riuscito a trasformare il fattore campo in un vantaggio concreto nelle prime uscite della stagione. La formazione di Oruro ha infatti subito due sconfitte nelle tre gare casalinghe disputate finora, un dato che evidenzia alcune difficoltà nel trovare continuità davanti al proprio pubblico.

Anche il Real Tomayapo non attraversa un momento particolarmente brillante. La squadra ospite ha perso tre delle ultime sei partite disputate, alternando prestazioni convincenti ad altre meno efficaci. Nonostante ciò, il club continua a dimostrare di poter essere pericoloso soprattutto nelle gare aperte e caratterizzate da ritmi elevati.

Uno degli aspetti più interessanti della sfida riguarda i precedenti recenti tra le due formazioni. Il GV San José non ha infatti avuto vita facile contro il Real Tomayapo negli ultimi confronti diretti, avendo perso due delle ultime quattro partite disputate contro questo avversario. Un dato che conferma l'equilibrio esistente tra le due squadre e lascia immaginare un confronto particolarmente combattuto.

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