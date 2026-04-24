Ultimi novanta minuti della regular season e margini ridotti al minimo: Cittadella-Giana Erminio, in programma sabato 25 aprile 2026 alle ore 20:30 allo stadio Tombolato, chiude il campionato con punti che pesano soprattutto in ottica playoff. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI CITTADELLA-GIANA ERMINIO SU BET365

Dove vedere Cittadella-Giana Erminio in diretta TV ed in streaming LIVE

Gli utenti registrati su Bet365 avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantini attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Cittadella-Giana Erminio sul palinsesto live

Il momento delle due squadre

Il Cittadella arriva a questo appuntamento con una stagione già solida alle spalle. La posizione in zona playoff è il risultato di un percorso continuo e soprattutto di un rendimento casalingo affidabile. Ora l’obiettivo è chiudere bene e presentarsi alla fase finale con fiducia e inerzia positiva.

La Giana Erminio, invece, è ancora pienamente dentro la corsa playoff e si gioca tanto in questa ultima giornata. La squadra di Espinal ha mostrato compattezza e capacità di adattarsi alle partite, ma ha alternato prestazioni convincenti ad altre più complicate. Qui serve concretezza per non rischiare di restare fuori.

Le probabili formazioni di Cittadella-Giana Erminio

Il Cittadella dovrebbe schierarsi con un 5-3-2 equilibrato, puntando sulla solidità difensiva guidata da Pavan e sulla gestione del centrocampo con Amatucci e Casolari. In avanti, la coppia Falcinelli–Rabbi sarà fondamentale per sfruttare le occasioni.

La Giana Erminio risponde con un 3-5-2 più dinamico, cercando densità in mezzo al campo con Marotta e Pinto e spinta sulle corsie con Vitale e Renda. In attacco, attenzione alla coppia Samele–Galeandro, chiamata a sfruttare ogni spazio.

Cittadella (5-3-2): Saro; D’Alessio, Gobbato, Pavan, Angeli, Crialese; Amatucci, Casolari, Anastasia; Rabbi, Falcinelli.

Giana Erminio (3-5-2): Mazza; Cannistra, Ferri, Colombara; Vitale, Pinto, Marotta, Ruffini, Renda; Galeandro, Samele.

CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI CITTADELLA-GIANA ERMINIO SU BET365