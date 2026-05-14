Venerdì 15 maggio, alle ore 20:30, la Suzuki Arena ospiterà una delle partite più tese della 33ª giornata di Ekstraklasa tra Korona Kielce e Widzew Lodz. E qui non si gioca soltanto una partita. Si gioca la paura. Quella vera. Quella che ti entra nelle gambe quando guardi la classifica e capisci che basta un errore per trasformare una stagione mediocre in un disastro totale. Korona-Widzew è una di quelle gare sporche, nervose, dove magari il calcio bello passa pure in secondo piano. Perché qui contano i nervi, la pressione, la capacità di reggere quando lo stadio inizia a rumoreggiare dopo un passaggio sbagliato. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI KORONA-WIDZEW CLICCA SU BET365.

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Dove vedere Korona-Widzew in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento delle squadre

Il Korona Kielce arriva a questa partita dopo una sconfitta che ha lasciato parecchi dubbi soprattutto dal punto di vista offensivo. La squadra ha costruito poco contro il Rakow e ha confermato ancora una volta le difficoltà nel trasformare il possesso palla in reali occasioni pericolose. Nelle ultime settimane il rendimento è stato molto altalenante. Le vittorie sono arrivate con poca continuità e la sensazione è che il Korona stia vivendo un finale di stagione più nervoso del previsto. In casa, però, la squadra continua ad avere un atteggiamento più aggressivo e intenso, spinta anche da un ambiente che sa quanto questa partita possa valere.

Il Widzew Lodz arriva invece con sensazioni leggermente migliori dopo il successo contro il Lechia. La squadra ha mostrato maggiore concretezza offensiva e soprattutto una gestione emotiva più lucida rispetto alle settimane precedenti. Anche il Widzew, però, continua ad avere parecchi limiti lontano da casa. Le ultime trasferte hanno evidenziato difficoltà soprattutto nella costruzione offensiva, con la squadra che fatica a mantenere continuità durante i novanta minuti. Nonostante questo, il momento positivo di Bergier e la qualità di Alvarez possono rappresentare armi importanti.

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