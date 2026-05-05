Carlo Ancelotti nelle prossime settimane diramerà la lista completa dei convocati per il Mondiale 2026 e uno dei dubbi più grandi riguarda proprio la presenza di Neymar. Anche Casemiro si è esposto recentemente a ESPN Brasile sulla questione, dichiarandosi infastidito dal clamore che si è creato attorno al suo connazionale. Il tecnico italiano lo convocherà oppure no? Nell’ultima esclusione dalla lista, Ancelotti aveva dichiarato: "Gli restano due mesi per dimostrare di avere le qualità".

AL RAYYAN, QATAR - 9 DICEMBRE: Luka Modric della Croazia tiene a distanza Casemiro del Brasile durante la partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Croazia e Brasile all’Education City Stadium il 9 dicembre 2022 ad Al Rayyan, Qatar. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

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Casemiro non le manda a dire: "va o non va? è chiarissimo, non deve dimostrare niente"

si è espresso in modo molto netto, senza mettere in dubbio nemmeno per un secondo le qualità tecniche del numero 10 del Brasile.un po’ quello che Ronaldo e Messi rappresentano per i propri popoli, e questa potrebbe essereper vederli tutti e tre su un grande palcoscenico. Le parole di Ancelotti hanno destabilizzato l’ambiente, ma, sostenendo che la questione sia soltanto fisica. Sul piano tecnico, invece, non ha dubbi: “Il talento... non c’è nemmeno bisogno di parlare di quanto sia un grande giocatore. È chiarissimo:. “Neymar va o non va?”si è chiesto. Poi ha risposto subito da solo: “È chiarissimo: Neymar non deve dimostrare nulla a nessuno, credo che vorrà andare in nazionale, perché lo vuole”. Infine ha concluso il suo discorso spiegando quanto per lui la ripetizione sia ormai assillante: “È fastidioso perché tutti parlano di questo, tutti chiedono e tutti rispondono, ma è davvero fastidioso”.

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Il problema di Neymar è fisico e Ancelotti vuole prima capire come stia

non è arrivato nel mondo del pallone da poco e. Il numero 10 brasiliano ha vissuto una lunga carriera, raggiungendo il suo massimo potenziale negli anni al Barcellona, ma nella sua storia ha subito diversi infortuni, anche importanti.

CUIABA, BRASILE - 12 OTTOBRE: Neymar Jr. del Brasile reagisce durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Brasile e Venezuela all'Arena Pantanal il 12 ottobre 2023 a Cuiabá, in Brasile. (Foto di Pedro Vilela/Getty Images)

Oggi il fisico non sembra più reggere come una volta, nonostante gli sprazzi di luce che sono e saranno sempre presenti nel suo gioco. Casemiro ha spiegato che questo dubbio viene valutato da Ancelotti con grande attenzione: “Capisco che lo staff tecnico stia analizzando questo aspetto, e Ancelotti lo ha sempre detto chiaramente nelle interviste, è un problema fisico”. La sensazione è che, se Neymar avrà la condizione per correre su un campo da calcio, allora la convocazione non sarà in dubbio.

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