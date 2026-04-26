Tegola per il Brasile di Ancelotti: Eder Militao si opera e salterà il Mondiale. Il difensore del Real Madrid si è infortunato contro l'Alaves subendo una lesione muscolare del bicipite femorale destro e sarà fermo quattro o cinque mesi. Lo riferisce AS secondo cui il brasiliano salterà quello che sarebbe stato il suo secondo torneo dopo il 2022.

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L'infortunio del brasiliano

Il difensore brasiliano, classe 1998, in forza al Real Madrid ha chiesto il cambio poco prima dell'intervallo durante la partita vinta contro l'Alaves dalla formazione di Arbeola . In seguito si è sottoposto ad esami medici e la diagnosi è stata infausta: il calciatore ha subito una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Oggi, AS, riporta che il giocatore sarà costretto a rinunciare al Mondiale, dovendosi operare e star fermo quattro o cinque mesi.

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Tegola per il Brasile di Ancelotti: Militao si opera e salta il Mondiale

Éder Militão will undergo surgery on his hamstring after the scar from his previous injury reopened, reports @miguelitocope



He will likely miss the World Cup 😔🇧🇷 pic.twitter.com/OlVKOhyA54 — B/R Football (@brfootball) April 25, 2026

AS, infatti, riporta che Militao ha deciso di operarsi. L'obiettivo è quello di evitare qualsiasi futura ricaduta che sarebbe stata elevata se avesse scelto una terapia conservativa. La conseguenza della sua decisione, però, è ovvia quanto importante: salterà il Mondiale con il Brasile. Una decisione difficile, ma, va detto, Militao avrebbe rischiato di saltare il torneo anche in caso di una ricaduta dell'infortunio dopo aver seguito la terapia conservativa. Non ci sarà, quindi, in quello che sarebbe stato il suo secondo Mondiale. La sua prima partecipazione alla Coppa del Mondo risale al torneo del 2022, che si giocò in Qatar e che vide il Brasile uscire ai quarti di finale contro lache vinse la lotteria dei rigori.

In questo modo, però, l'ex Porto potrà tornare in campo solo tra quattro o cinque mesi, quando la Coppa del Mondo sarà finita. Sarà pronto a giocare solo fra agosto e settembre, in tempo per l'inizio della nuova stagione con i blancos.

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