Sogno mondiale per Ansu Fati. Il calciatore in prestito al Monaco vuole partecipare alla spedizione americana, e darà il meglio per convincere il CT a convocarlo.

Francesco Di Chio
Il balletto show di Lamine Yamal, Samu Omorodion e Nico Williams (Fonte Video Account X Imbuya Media)

Spagna, vittoria ai rigori: ecco il balletto show di Yamal, Samu e Nico Williams

Ansu Fati sta rinascendo al Monaco. Il calciatore spagnolo, in prestito dal Barcellona, è tornato a far vedere quelle cose per cui il mondo del calcio si era innamorato di lui fin dalla giovane età. E adesso ci crede, vuole andare al Mondiale con la sua Spagna.

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Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7
MADRID, SPAIN - JANUARY 20: Ansu Fati of AS Monaco looks on during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 match between Real Madrid C.F. and AS Monaco at Estadio Santiago Bernabeu on January 20, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

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Ansu Fati, obiettivo Mondiale

Ad un solo mese dalla fine del campionato francese, il Monaco si trova a lottare per raggiungere un posto in Europa. Al momento è 7°, a 4 punti di distanza dalla Champions League e a 2 dall'Europa League. Ma con 4 partite ancora da giocare, la squadra del principato ci crede. E ci crede anche Ansu Fati, che oltre agli obiettivi di squadra, ha anche motivazioni personali per dare il meglio in questo finale di stagione.
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Il calciatore vuole convincere la dirigenza monegasca a pagare gli 11 milioni per il suo riscatto ai catalani, che ne detengono il cartellino. Il giovane spagnolo sta facendo molto bene in Francia e sarebbe felicissimo di restare ancora in maglia biancorossa. E poi c'è la spinta più grande. Ansu Fati vuole andare al mondiale. Il calciatore pensa di meritare la convocazione, e spera di convincere anche de la Fuente a lasciargli un posto nel parco attaccanti. Ansu sa che è una sfida difficilissima, data anche la sua esclusione dalle ultime convocazioni del CT, ma tentar non nuoce, e l'occasione è troppo ghiotta.

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La miglior media gol

Cè un dato che gioca a favore di Ansu Fati, e che si potrebbe rivelare fondamentale in una competizione corta qual è il Mondiale. Il calciatore infatti, ha la miglior media gol di tutti gli attaccanti in orbita nazionale spagnola. Fati segna ogni 111 minuti, e per fare un confronto Ferran Torres trova il gol ogni 126 minuti e Lamine Yamal ogni 153. Oltre a questo dato, le speranze di Ansu sono alimentate dalle assenze di alcuni suoi connazionali. Il calciatore sa che manca ancora un mese, e in un mese tutto può succedere. E ci spera.

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