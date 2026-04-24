Sogno mondiale per Ansu Fati. Il calciatore in prestito al Monaco vuole partecipare alla spedizione americana, e darà il meglio per convincere il CT a convocarlo.
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Ansu Fati sta rinascendo al Monaco. Il calciatore spagnolo, in prestito dal Barcellona, è tornato a far vedere quelle cose per cui il mondo del calcio si era innamorato di lui fin dalla giovane età. E adesso ci crede, vuole andare al Mondiale con la sua Spagna.
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Ansu Fati, obiettivo MondialeAd un solo mese dalla fine del campionato francese, il Monaco si trova a lottare per raggiungere un posto in Europa. Al momento è 7°, a 4 punti di distanza dalla Champions League e a 2 dall'Europa League. Ma con 4 partite ancora da giocare, la squadra del principato ci crede. E ci crede anche Ansu Fati, che oltre agli obiettivi di squadra, ha anche motivazioni personali per dare il meglio in questo finale di stagione.
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La miglior media golCè un dato che gioca a favore di Ansu Fati, e che si potrebbe rivelare fondamentale in una competizione corta qual è il Mondiale. Il calciatore infatti, ha la miglior media gol di tutti gli attaccanti in orbita nazionale spagnola. Fati segna ogni 111 minuti, e per fare un confronto Ferran Torres trova il gol ogni 126 minuti e Lamine Yamal ogni 153. Oltre a questo dato, le speranze di Ansu sono alimentate dalle assenze di alcuni suoi connazionali. Il calciatore sa che manca ancora un mese, e in un mese tutto può succedere. E ci spera.
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