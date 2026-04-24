Il Barcellona ha ormai in tasca la Liga. I suoi 9 punti di vantaggio sul Real Madrid sembrano essere un vantaggio più che rassicurante. La squadra di Hansi Flick ha dimostrato di essere quella con più continuità in questa stagione, poche partite sbagliate e catene di vittorie che hanno proiettato i catalani a dominare il campionato. Eppure non tutti sono contenti del lavoro del tecnico tedesco,

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta su Bet365

Jan Tomaszewski, portiere della Polonia dal 1971 al 1981. (Photo by Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images)

Barcellona, Lewandowski troppo tempo in panchina: Jan Tomaszewski non ci sta

Subscribe and 𝐰𝐢𝐧 𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐬 to El Clásico 🔥

👉 https://t.co/vH8K2ndo2S pic.twitter.com/aTeAr4DQpR — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 24, 2026

In Polonia non sono contenti del lavoro di Hansi. Non tanto per i risultati ottenuti (Barcellona vicini alla vittoria della Liga) quanto per come il tecnico tedesco sta impiegando Robert. Il numero 9 dei blaugrana è una sorta di Dio osannato dal popolo biancorosso e certo vederlo giocare pochi sprazzi di partita dopo quello che ha fatto in carriera non è certo accettabile per il suo paese.

A pensarla così, primo tra tutti, è l'ex portiere suo connazionale Jan Tomaszewski: "Sta trattando Robert Lewandowski allo stesso modo in cui tratta l'intera squadra. Non è in grado di allenare una squadra di alto livello in Europa e lo dimostra ogni settimana". Parole che non lasciano spazio ad interpretazioni: "Il polacco più amato al mondo, un uomo che avrebbe dovuto vincere il Pallone d'Oro due volte, viene trattato come una pedina di scambio. Robert non si meritava questo. Non merita il trattamento che sta ricevendo al Barcellona dal suo allenatore".

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

Live Streaming

Ma l'ex portiere di Legia Varsavia ed Hercules si spinge ben oltre affermando che Flick sta rovinando il Barcellona nello stesso modo in cui ha rovinato la Germania durante i suoi anni sulla panchina della nazionale: "Deve ammettere che ha rovinato tutto, così come ha rovinato il suo lavoro con la nazionale tedesca. La sua esperienza al Barça non finirà bene, e la rovinerà".

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta su Bet365