Il Real Madrid sta vivendo una stagione parecchio complessa. L'annata 2025-26 si concluderà, molto probabilmente, senza titoli e questo è ritenuto inaccettabile dai piani alti con Florentino Perez e dai tifosi. Dopo l'addio di Carlo Ancelotti, è apparso naturale scegliere come sostituto l'ex blancos Xabi Alonso. Il tecnico spagnolo veniva da un'esperienza mitologica col Bayer Leverkusen, con cui aveva conquistato un titolo nazionale da imbattuto. Tuttavia, a fronte della sua immensa preparazione tattica e proposta innovativa, la sua inesperienza e i capricci dei big del Real Madrid gli hanno impedito di continuare la sua esperienza con la squadra aristocratica. Nonostante i risultati non fossero così pessimi, è arrivato l'esonero in gennaio dopo la sconfitta in Supercoppa di Spagna contro il Barcellona.

MADRID, SPAGNA - 31 OTTOBRE: Kylian Mbappé del Real Madrid posa con Florentino Perez, presidente del Real Madrid, dopo aver ricevuto il trofeo Scarpa d'Oro 2024-2025 allo stadio Santiago Bernabéu il 31 ottobre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Al suo posto, il Presidentissimo del Real ha scelto Alvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid Castilla. Il tentativo è stato quello di riprovare il colpaccio riuscito con Zinedine Zidane, il quale da tecnico delle giovanili è diventato uno dei tecnici più vincenti dei blancos, con uno score leggendario in ambito europeo. Tuttavia, le cose non sono andate come sperato e già alla prima panchina del tecnico si intravedeva il prosieguo difficile della stagione. Eliminazione in Copa del Rey da parte dell'Albacete, squadra della Liga2.

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Gli errori commessi da Florentino Perez

🚨 JUST IN: Florentino Perez is SHOCKED to hear people CRITICIZE Kylian Mbappé.



The president asks: "How can he be criticized when he has scored so many goals?" @marca pic.twitter.com/42qlXlIS1X — Madrid Zone (@theMadridZone) April 22, 2026

Dopo un breve periodo di successi, con il passaggio del turno europeo ai danni del Manchester City, il Real Madrid ha subito una brusca frenata nel mese di aprile. Dalla sconfitta col Maiorca di Muriqi che ha allontanato ulteriormente la conquista della Liga, all'eliminazione in Champions League contro un Bayern Monaco apparso su un altro livello rispetto ai blancos. La vittoria per 2-1 contro l'Alaves giunta due sere fa non ha nessun valore sulla stagione e Florentino Perez si prepara a cacciare anche Alvaro Arbeloa a fine stagione.

Secondo il quotidiano spagnolo Marca, il numero 1 del Real Madrid ha cominciato a tessere contatti e promuovere consultazioni nel club per fare il punto della situazione. Innanzitutto ci sarebbe stata un'ammissione di colpa sulla scelta dei tecnici durante l'anno. Successivamente, Florentino Perez avrebbe preso le parti dei suoi giocatori, spesso in disaccordo con i due allenatori spagnoli e fischiati dai tifosi. Per il presidente del Real, Vinicius Jr è un pilastro del club e la spinosa questione del rinnovo sarà gestita in prima persona da lui stesso.

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Anche Kylian Mbappé, spesso in discussione, ha incassato la fiducia di Florentino Perez per l'ingente quantità di reti segnate. Inoltre, ai due tecnici è stato rimproverato lo scarso utilizzo di investimenti corposi come Huijsen e Mastantuono in favore dei talenti della cantera madridista.

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