Cleveland Cavaliers-Miami Heat: diretta live e streaming gratis della gara

Cleveland Cavaliers-Miami Heat si gioca il 26 marzo 2026 alle ore 00:30. Cleveland ha maggiore solidità e più soluzioni offensive, mentre Miami punta sul ritmo ma soffre in difesa

Stefano Sorce 24 marzo - 16:56

Ci sono partite che si decidono sul talento e altre che si decidono sulla tenuta. Cleveland Cavaliers-Miami Heat, in programma nella notte italiana di giovedì 26 marzo 2026 alle ore 00:30, rientra nella seconda categoria. Alla Rocket Arena si affrontano due squadre competitive, ma con un approccio molto diverso alla gestione dei possessi e della partita.

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Momento delle squadre — I Cleveland Cavaliers arrivano con un record di 44-27, costruito su una struttura solida e continua. Segnano 119.0 punti di media e ne concedono 114.7, con una distribuzione del gioco equilibrata (28.3 assist) e una buona presenza sotto canestro. Cleveland ha un vantaggio chiaro: può vincere la partita in più modi.Con Mitchell (28.0 punti) e Harden (24.1) ha creazione primaria costante, mentre Mobley e Allen garantiscono presenza fisica e controllo del pitturato.

I Miami Heat sono a 38-33 e presentano un attacco ancora più produttivo (120.3 punti di media), ma con una difesa più fragile (117.2 concessi). È una squadra che può accendersi rapidamente, ma che fatica a mantenere lo stesso livello quando la partita rallenta. Miami ha talento, ma meno continuità.Norman Powell (22.3 punti) e Herro guidano l’attacco, mentre Adebayo (20.4) resta il punto di riferimento interno.

Probabili quintetti delle due squadre — Cleveland dovrebbe schierarsi con un quintetto completo e ben distribuito tra creazione e fisicità. Harden e Mitchell formeranno un backcourt ad alto volume offensivo, mentre Mobley e Allen daranno struttura interna su entrambi i lati del campo, con Strus a completare l’equilibrio sugli esterni.

Cleveland Cavaliers: Harden, Mitchell, Strus, Mobley, Allen.

Miami risponde con un quintetto più orientato al dinamismo. Herro sarà il principale creatore, affiancato da Powell per punti e ritmo. Wiggins e Jović agiranno sugli esterni lunghi, mentre Adebayo resta il riferimento difensivo e interno.

Miami Heat: Herro, Powell, Wiggins, Jović, Adebayo.

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