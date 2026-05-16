Il Como sta cullando il sogno Champions. Difficile, ma reale. La squadra di Fabregas - matematicamente in Europa League - ha ancora due partite per puntare al colpo grosso: prima il Parma, poi la Cremonese. Proprio contro gli emiliani, il tecnico spagnolo dovrà fare a meno di Nico Paz, come confermato dallo stesso Fabregas in conferenza stampa: "Non ci sarà, domani. Ha avuto una botta al ginocchio. Per noi è una perdita importante." I lariani, quindi, dovranno fare a meno del talento ex Real Madrid. Al suo posto, con molta probabilità, agirà il trequartista francese, Caqueret.

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Como, contro il Parma niente Nico Paz

"Ovvio che c'è fame, sei davanti a un'opportunità incredibile. Se domani non vinci, non ci saranno più possibilità. La partita della stagione, spero che tutti noi, i tifosi anche siano carichi, mi piacerebbe avere un ambiente bellissimo domani. Vedere anche già quasi tutto pieno nel riscaldamento per godersi la partita. Noi non abbiamo niente da perdere, siamo davanti a una bellissima occasione e opportunità. Spero che i ragazzi giochino liberamente, che si esprimano come hanno fatto tutta la stagione. È la prima volta per tanti ragazzi questa situazione", cosìha caricato la squadra in vista del match contro il

GENOVA, ITALIA - 26 APRILE: Cesc Fabregas, allenatore del Como, osserva prima del fischio d'inizio della partita di Serie A tra Genoa CFC e Como 1907 allo stadio Luigi Ferraris il 26 aprile 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

L'obiettivo è chiaro: dare tutto per cullare un sogno ancora più grande. L'assenza di Nico Paz peserà molto alla squadra. E il tecnico spagnolo, per questo, se l'è presa anche col calendario: "Se si fosse giocato di lunedì, ce l'avrebbe fatta". Mancheranno all'appello anche Addai e Alex Valle. Fabregas, quindi, proporrà l'inamovibile Douvikas davanti, con alle sue spalle Baturina, Diao e Caqueret. Il Como, a due punti dalla Champions, butterà un occhio anche su gli altri campi. Si giocheranno - tutte le sfide per l'Europa - in contemporanea. L'appuntamento è per domenica 17 maggio alle 12.00: ci si giocherà, più di una semplice partita.

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