Enzo Maresca, ex tecnico del Chelsea con cui ha conquistato Conference League e Mondiale per Club, ha commentato ai microfoni di Sky Sport anche l’operato di Fabregas sulla panchina del Como. L’allenatore italiano ha sottolineato come non sia corretto ridurre il successo esclusivamente alla capacità di spesa dei club, ricordando che molte squadre investono cifre importanti senza poi tradurre tutto in risultati concreti. Secondo Maresca, il vero valore aggiunto resta il lavoro del tecnico, che deve saper trasformare le risorse a disposizione in rendimento, motivo per cui ha elogiato Fabregas per l’efficacia dimostrata, ribadendo che il calcio non può essere spiegato solo attraverso il fattore economico.

LONDRA, INGHILTERRA - 30 DICEMBRE: Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, reagisce dopo un fallo su Estevao (non in foto) che potrebbe portare a un rigore per il Chelsea durante la partita di Premier League tra Chelsea e Bournemouth allo Stamford Bridge il 30 dicembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Eddie Keogh/Getty Images)

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Le dichiarazioni di Maresca

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"Dicono che il Como abbia speso tanti soldi, ma ci sono tante squadre che spendono tantissimo e non ottengono risultati, tanti allenatori allenano squadre dove si spende tanto e poi comunque non raggiungono vittorie o risultati. La società spende, sì, ma poi devi essere bravo tu allenatore a fare risultati e Cesc Fabregas è stato bravissimo in questo, non era facile, ha stupito tutti alla grande, diventerà un allenatore top".

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Le parole sul lavoro al City come vice Guardiola

ha ricordato la sua esperienza come collaboratore dialcome un passaggio decisivo per la sua crescita professionale, utile per apprendere un metodo di lavoro strutturato e molto esigente. L’allenatore italiano ha spiegato di aver avuto l’opportunità di osservare da vicino come si costruiscono e si curano i dettagli quotidiani di una squadra top, assimilando un approccio al calcio fatto di organizzazione e visione. Tra gli aspetti che più lo hanno colpito, ha citato la grandezza totale del tecnico catalano, spesso tra i primi ad arrivare e gli ultimi a lasciare il centro sportivo, a testimonianza di una mentalità fondata su intensità e una passione rimasta intatta nonostante i successi vinti nella sua carriera.

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