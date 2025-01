L'allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Premier League contro il Manchester City

Sergio Pace Redattore 24 gennaio - 12:23

Il Chelsea sarà di scena all'Etihad Stadium contro il Manchester City sabato 25 gennaio (ore 18:30) nel match valevole per la ventitreesima giornata di Premier League. I Blues sono reduci dalla vittoria per 3-1 contro il Wolverhampton nell'ultimo turno. Dopo un inizio di stagione al di sopra delle aspettative, il Chelsea ha rallentato nell'ultimo periodo. Nonostante alcuni preziosi punti persi per strada, Cole Palmer e compagni stazionano attualmente al quarto posto in classifica con 40 punti ottenuti in 22 giornate.

Il Chelsea ha due punti di vantaggio proprio sul Manchester City di Pep Guardiola, risollevatosi dopo una crisi nera di risultati in campionato. In settimana per i Citizens è arrivata una dura sconfitta in Champions League al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Brutto ko in rimonta (4-2 per i parigini), Citizens a rischio eliminazione.

Manchester City-Chelsea, le parole in conferenza stampa di Maresca alla vigilia del match — Alla vigilia del match contro il Manchester City è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Chelsea, Enzo Maresca. Queste le sue parole: "Ci troviamo di fronte ad una squadra che in questa stagione ha offerto prestazioni inferiori ai suoi standard elevati. Hanno perso diversi punti a novembre e a dicembre e sono usciti dalle posizioni valevole per la qualificazione in Champions League nella classifica della Premier League. Ritengo, comunque, che non ci sia mai un buon momento per affrontare il Manchester City campione in carica. Penso poi che sia normale, nell'arco di una stagione, avere dei cali di forma".

Aggiunge Maresca: "Quello che non è normale è il numero di anni in cui il Manchester City ha sollevato trofei, ecco questo non è normale. Quello che è normale è attraversare momenti come stanno vivendo in questo momento. Ma torneranno presto, non ne ho dubbi. Ripeto, non è mai il momento giusto per affrontarli. Penso che in questo momento difficile sia maggiore la loro voglia di dimostrare quanto sono bravi e forti.

L'allenatore del Chelsea ha poi fornito indicazioni importanti sulle condizioni di Enzo Fernandez e Levi Colwill. I due, infatti, hanno saltato l'ultima partita in Premier vinta contro il Wolverhampton. Ecco le dichiarazioni di Maresca: "Levi ed Enzo potrebbero essere a disposizione per il match contro il City, dipenderà tutto dalla seduta di oggi. Lavia? Romeo starà fuori sabato. Non sappiamo ancora la gravità del suo stop. Dobbiamo aspettare ancora un po', ma credo che non lo avremo a disposizione per almeno altre due settimane". Maresca ha fatto il punto sullo stato di forma di Cole Palmer: "Cole sta bene, sta migliorando. Ha fatto uno sforzo incredibile per giocare contro il Wolverhampton, ma sta migliorando".