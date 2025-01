Chelsea, Maresca: “Non guardo la classifica, ma cosa possiamo migliorare”

L’allenatore ha ribadito che il suo focus principale rimane sulla crescita della squadra piuttosto che sulla posizione in Premier League, pur riconoscendo la necessità di maggiore concretezza: “Per me non si tratta della classifica, ma di vedere come possiamo migliorare. Oggi, per me, la prestazione è stata molto buona, sia con la palla che senza. Ma in questa fase della stagione è normale che ci siano momenti in cui non riesci a vincere”. Proprio in merito al risultato terminato in parità, Maresca ha evidenziato come il problema principale sia stato non riuscire a chiudere il match: “Se devo individuare il motivo per cui non abbiamo vinto, direi che è solo una questione di essere clinici quando si ha la possibilità di chiudere la partita. Sul 2-0, probabilmente il match è finito. Se invece resti aperto nel finale, rischi di concedere transizioni o calci piazzati e alla fine può arrivare il gol avversario”.