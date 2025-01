L'allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby londinese con il Crystal Palace

Subito un derby londinese per iniziare come si deve il 2025. Il Chelsea sarà atteso sabato 4 gennaio dal match contro il Crystal Palace al Selhurst Park per la ventesima giornata di Premier League. La gara è in programma alle 16:00 ore italiane. I Blues vogliono certamente partire con il piede giusto il nuovo anno, dopo aver chiuso il 2024 con due sconfitte di fila.

Entrambi i ko non stati facili da digerire per il Chelsea. La sconfitta subita in rimonta nei minuti finali nel West London derby contro il Fulham a Stamford Bridge ha lasciato qualche scoria negativa in casa Blues. Dopo la sconfitta nel Boxing Day è arrivato un altro stop, per certi versi ancor più sorprendente, in casa dell'Ipswich Town a Portman Road. Ma la voglia di iniziare nel miglior dei modi il nuovo anno è tanta.

Lo stesso allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, ha ribadito questo concetto in conferenza stampa alla vigilia del derby londinese contro il Crystal Palace. Ecco le sue dichiarazioni: "L'attenzione è tutta rivolta alla partita di domani. È una partita importante come le altre, quindi per ora l'attenzione è rivolta solo a domani. Certamente non ci piace perdere partite e punti, ma questo non influenzerà il nostro percorso perché sappiamo tutti che durante la stagione si perderanno delle partite.

Abbiamo concluso la prima parte della stagione, ora inizieremo la seconda pensando di nuovo a vincere quante più partite possibili. L'aspetto importante è vedere come la squadra sta migliorando partita dopo partita e cosa possiamo fare meglio".

Verso Crystal Palace-Chelsea, le parole in conferenza stampa di Maresca — Maresca ha poi speso parole importanti per il capitano Reece James, appena tornato disponibile: "Reece è tornato a disposizione, era con noi in squadra per l'ultima partita contro l'Ipswich. Il piano non era di dargli minuti, ma domani è tutto diverso. Contro il Crystal Palace Reece potrà trovare minuti. Sappiamo tutti quanto Reece sia importante per noi, quindi speriamo che possa tornare a giocare con continuità.

Romeo Lavia? Ha iniziato a lavorare con noi. Tutti noi consideriamo Romeo un top player, ma la cosa più importante per questo tipo di giocatore è essere in forma. Non c'è dubbio che quando Romeo è in forma sia un top player, dobbiamo solo capire come possiamo aiutarlo a non farsi male.

Il tecnico del Chelsea ha fatto poi la conta delle assenze: "Dewsbury-Hall è ancora fuori. Sfortunatamente, Wesley Fofana sarò out per diverso tempo. Non sappiamo esattamente per quanto tempo, ma Fofana ha subito un infortunio al tendine del ginocchio e sfortunatamente lo perderemo per tanto tempo. Ho detto più volte che amo Wes e naturalmente non averlo a disposizione è una perdita enorme per noi. Badiashile sarà costretto ai box almeno fino a febbraio".