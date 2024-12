Chelsea, Maresca: “Perdere non significa non essere pronti”

Incredibile sconfitta del Chelsea nel West London derby contro il Fulham. Sembrava un match in discesa per i Blues con la rete di Palmer al 17' ma i Cottagers l'hanno prima ripresa con Willson e poi addirittura rimontata con Rodrigo Muniz a tempo scaduto. Occasione di tenere testa al Liverpool sciupata per i ragazzi di Enzo Maresca che ora rischiano di essere sorpassati dall'Arsenal in attesa degli ultimi due match di Premier League. L'allenatore italiano ha parlato nel post partita dopo l'amaro epilogo di questo Boxing Day in stile british.

L’allenatore italiano continua sulla sconfitta: “Il Fulham è una squadra che se ti attacca velocemente diventa una partita di basket. Di certo non mi è piaciuto il risultato ma ho visto tante cose belle. Sono dell’idea che perdere queste partite non significa non essere pronti per primeggiare. Si tratta di questione di sensazioni. Dobbiamo semplicemente concentrarci di più e capire dove possiamo migliorare per cercare di stare ancora li in alto”.