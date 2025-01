Il ventesimo turno di Premier League propone uno dei tanti derby londinesi in stagione. Crystal Palace e Chelsea si affronteranno infatti sabato 4 gennaio al Selhurst Park (fischio d'inizio alle 16:00 ore italiane). In vista dell'atteso match è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner. Ecco le sue parole: "Per il match contro il Chelsea Will Hughes non sarà disponibile, si è infortunato nella partita contro il Southampton. Gli hanno dovuto mettere dei punti sulla parte superiore del piede, che è troppo gonfia. A centrocampo vi posso dire che Adam Wharton non è disponibile. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà per recuperarlo, ma i tempi in previsione sono lunghi. Cheick Doucouré partirà dal primo minuto con Lerma a centrocampo. Chalobah? Non potrà giocare perché è un giocatore in prestito dal Chelsea".