Verso (uno dei) derby di Londra, i doppi ex di Chelsea e Crystal Palace

Tra i tanti ex di queste due squadre, presente anche una forte componente "italiana".

Lorenzo Maria Napolitano 1 gennaio - 23:28

Ogni grande campionato si ferma in occasione di un derby, ma la Premier League ha qualcosa di speciale: in Inghilterra, infatti, esistono tante stracittadine collegate soltanto ad una capitale, Londra. Qui, infatti, ci giocano - pensando soltanto alla massima lega - Arsenal, Brentdford, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Tottenham e West Ham. E sabato 4 gennaio saranno Chelsea e Crystal Palace a sfidarsi. Questa sfida non è affascinante soltanto per l'intensità e la tecnica che mostrano le due squadre in campo, ma anche per i diversi intrecci di mercato che hanno infiammato le due piazze. Di seguito, vi proponiamo i doppi ex più celebri di questa sfida.

Michy Batshuayi — Michy Batshuayi lega il suo nome al Chelsea, nonostante non sia mai stato realmente incisivo come i tifosi s'aspettavano. Dai Blues, infatti, è stato mandato molto spesso in prestito, e tra questi rientra anche quello (doppio) al Crystal Palace. Il calciatore belga, infatti, ha vissuto mezza stagione con The Eagles nel 2019 e l'intera annata 2020/2021. L'aria londinese, però, probabilmente per lui non è la stessa di casa. Tant'è che è in Turchia che sta trovando gol e continuità: dal 2021 ha giocato per Beşiktaş, Fenerbahçe e Galatasaray. Adesso gioca per quest'ultima squadra, in cui condivide il reparto offensivo con Osimhen e Dries Mertens, e ha realizzato 5 gol e 2 assist in 15 partite.

Ashley Cole — Ashley Cole è un giocatore che ha significativamente contribuito a rendere grande il Chelsea nel corso del primo decennio degli anni 2000. Nel suo caso il Crystal Palace è stato un trampolino di lancio per mostrare le sue qualità, che sono state presto notate da altre due squadre di Londra; prima l'Arsenal, per cui ha giocato dal 2000 al 2006, poi il Chelsea, che lo ha strappato ai Gunners per 7.4 milioni di euro. Oltre a diversi titoli in Inghilterra, Ashley Cole con i Blues ha vinto anche l'Europa League a la Champions League. Il terzino inglese, infine, ha avuto anche una breve esperienza in Serie A, con la maglia della Roma, prima di trasferirsi negli Stati Uniti per sposare la causa dei LA Galaxy.

Ashley Cole in azione con il Crystal Palace. Mandatory Credit: Phil Cole /Allsport

Conor Gallagher — Gallagher è un centrocampista offensivo esploso da poco, soprattutto considerando sia un ragazzo nato nel 2000. L'inglese è cresciuto nelle giovanili del Chelsea e, in una serie di lunghi prestiti, è passato anche per il Crystal Palace, dove ha accumulato l'esperienza necessaria per poter giocare un'annata completa con i Blues. Dal 2022 al 2024, infatti, Gallagher ha giocato con il Chelsea con una certa costanza, maturando un bottino di 7 gol e 9 assist nell'ultima stagione. Ciò che più sorprende, però, non sono i numeri, bensì il fatto che venga schierato sempre in campo. L'anno scorso ha infatti giocato ben 50 partite: uno stakanovista.

Ruben Loftus-Cheek — Il Crystal Palace, come avrete capito, è un posto sicuro in cui il Chelsea manda i suoi giocatori a farsi le ossa, come viene volgarmente detto spesso in Italia. Anche Loftus-Cheek s'iscrive a questo caso, dato che è cresciuto nelle giovanili del club blu di Londra dal 2004 fino al 2017, per poi passare in prestito al Crystal Palace nella stagione 2017/2018. Dopo essere tornato alla base, però, il Chelsea lo ha rigirato in prestito al Fulham, per poi farlo tornare ancora una volta dopo una stagione. Insomma, i Blues hanno comunque voluto fargli respirare l'aria della capitale inglese, per tenere il centrocampista quanto più vicino possibile.

Almeno fino allo scorso anno, dato che Loftus-Cheek è passato, il 30 giugno 2023, a titolo definitivo al Milan, che lo ha acquistato per 16 milioni di euro più 4 di bonus. Dopo un inizio non troppo semplice, adesso l'inglese è uno dei centrocampisti più utilizzati dai rossoneri. Sarà curioso scoprire che ruolo gli ricucirà il nuovo allenatore Conceição. Ad oggi, Loftus-Cheek ha già collezionato 20 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

