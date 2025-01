La storia della rivalità fra il Crystal Palace ed il Chelsea, un altro derby di Londra in Premier League: ecco le origini

Domani alle ore 16 italiane andrà in scena, a Selhurst Park, la sfida di Premier League fra il Crystal Palace ed il Chelsea di Enzo Maresca. Un derby non troppo sentito nella Londra del Football che vedrà i Blues cercare i tre punti in un match complicatissimo. A confermarlo è anche Glasner, manager dei padroni di casa, che con il Chelsea ha anche degli intrecci di mercato visto il possibile passaggio a titolo definitivo di Chalobah al Palace.

Crystal Palace-Chelsea, le origini della rivalità — Il Crystal Palace Football Club fu fondato nel 1905, lo stesso anno del Chelsea, ma la sua storia e identità sono profondamente diverse. Il Palace nacque come una squadra legata al famoso Crystal Palace, la struttura costruita per l'Esposizione Universale del 1851, che simboleggiava l'orgoglio vittoriano per la tecnologia e l'industria. Il Chelsea, invece, ha origine più aristocratiche, fondato da Gus Mears, un imprenditore immobiliare, che voleva creare una squadra per il suo nuovo stadio, Stamford Bridge, situato in uno dei quartieri più prestigiosi di Londra. Nonostante le loro origini, la rivalità non è una delle più antiche nel panorama londinese. La vera animosità tra le due squadre si è sviluppata relativamente tardi rispetto ad altre rivalità storiche come quelle tra Arsenal e Tottenham o West Ham e Millwall. Tuttavia, ciò che manca in storia antica, è compensato dalla passione e dall'intensità che caratterizzano gli scontri tra "Eagles" e "Blues".

Negli anni '70 e '80, entrambe le squadre oscillavano tra diverse divisioni, con il Chelsea che spesso si trovava in posizioni più alte, ma il Palace che non mancava mai di creare problemi quando si incontravano. Un punto di svolta per la rivalità si può datare al 1990, quando il Palace, guidato da Ian Wright, raggiunse la finale di FA Cup, perdendola contro il Manchester United. In quegli anni, il Chelsea iniziò a costruire una squadra sempre più competitiva, ma il Palace non era da meno, con un gioco che spesso impensieriva i Blues dell'ovest di Londra.

Crystal Palace-Chelsea, la rivalità nel nuovo millennio — L'inizio del nuovo millennio ha visto entrambe le squadre affrontarsi con più regolarità in Premier League. La rivalità ha preso una nuova forma con l'acquisizione del Chelsea da parte di Roman Abramovich nel 2003, che ha portato ad un'iniezione di capitale e successi, trasformando i Blues in una contendente per i titoli nazionali e internazionali. Questo ha creato un divario tra le due squadre in termini di prestazioni sul campo, ma non ha diminuito la passione e l'animosità delle sfide. Basti pensare al pareggio per 2-2 avvenuto nel 2013 con il Palace in grado di mettere a ferro e fuoco la difesa del Chelsea, campione d'Europa in carica dopo la vittoria nel 2012 all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco.

Crystal Palace-Chelsea, le ultime sfide — L'ultima sfida fra questi due club di Londra è datata primo settembre 2024. Il Chelsea, squadra di casa nel girone di andata, ha ospitato a Stamford Bridge il Palace in un match che è terminato in parità. Al primo vantaggio del solito Nicholas Jackson è arrivata la risposta, perentoria, delle Eagles con Eberechi Eze. Un punto a testa e una piccola delusione per la squadra di Enzo Maresca che, nel match di ritorno, vorrà sicuramente vendicarsi.