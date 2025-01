Il Chelsea mette a segno il colpo del secolo nel calcio femminile

Naomi Girma, difensora statunitense di 24 anni, si trasferirà al Chelsea per una cifra record di 1,1 milioni di dollari, diventando il primo trasferimento da un milione nella storia del calcio femminile.

Luca Quadraro 23 gennaio 2025 (modifica il 23 gennaio 2025 | 12:40)

Il calcio femminile scrive una nuova pagina di storia, e al centro c'è Naomi Girma, la giovane difensora statunitense che diventa ufficialmente il primo trasferimento da un milione di dollari nella storia del calcio femminile.

Un affare da record mondiale — Con una cifra vicina ai 900.000 sterline (circa 1,1 milioni di dollari), il Chelsea ha battuto la concorrenza del Lione, assicurandosi una delle migliori calciatrici del pianeta. Questa somma supera il precedente record stabilito dal trasferimento di Racheal Kundananji al Bay FC per 685.000 sterline nel 2024, consolidando l'importanza economica sempre maggiore del calcio femminile.

Ma chi è Naomi Girma e perché il Chelsea ha deciso di investire così tanto?

La stella che tutti volevano — Naomi Girma non è una giocatrice qualunque. La 24enne è una difensora completa, leader in campo e fuori, capace di fare la differenza in ogni competizione in cui ha giocato. Dopo essere stata scelta come prima pick del Draft NWSL nel 2022 dai San Diego Wave, ha subito dimostrato il suo talento:

2022: Miglior difensore e miglior esordiente della NWSL.

2023: Rinnova con San Diego e guida il club alla conquista del NWSL Shield, ottenendo per la seconda volta consecutiva il titolo di miglior difensore della lega.

2024: Gioca un ruolo chiave nella vittoria dell’oro olimpico degli USA a Parigi, giocando ogni singolo minuto del torneo.

A questi successi si aggiunge il titolo di Giocatrice dell'anno US Soccer, confermando il suo status di superstar.

Perché il Chelsea ha puntato tutto su di lei? — La scelta del Chelsea non è solo un colpo di mercato, ma una necessità strategica. Con l'infortunio al legamento crociato della loro stella difensiva Kadeisha Buchanan, le campionesse della Women's Super League avevano bisogno di una figura di spessore per rafforzare il reparto arretrato.

Sonia Bompastor, allenatrice dei Blues, ha dichiarato: "Naomi non è solo una difensora eccezionale, ma anche una leader capace di elevare il livello dell'intera squadra. È esattamente ciò di cui avevamo bisogno per continuare a dominare in Inghilterra e in Europa."

Un trasferimento che cambia le regole del gioco — Questo trasferimento non riguarda solo il Chelsea o Naomi Girma, ma rappresenta un punto di svolta per l'intero movimento calcistico femminile. Con cifre da record e una competizione tra club come Chelsea e Lione, il calcio femminile sta raggiungendo nuovi livelli di visibilità e investimento.

E mentre i Blues si preparano a consolidare la loro leadership in campionato e in Europa, Naomi Girma si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, portando con sé il peso della storia e le aspettative di un'intera generazione di atlete.

Cosa c’è nel futuro di Naomi e del calcio femminile? — Con Naomi Girma come simbolo del cambiamento, il messaggio è chiaro: il calcio femminile non è più un fenomeno di nicchia. È spettacolo, è business, è futuro.