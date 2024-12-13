Psg-Lione rivali dal 1974. Tra legami con il mondo ultras italiano e scontri in autostrada, i club tornano ad affrontarsi in Ligue 1 nel posticipo del 15 dicembre.
Psg-Lione non è una partita come le altre in Francia. I due club rappresentano la storia della Ligue 1 e sono sicuramente tra le squadre più blasonate dell'intera nazione. Questo ha portato a delle contraddizioni tra le tifoserie sin dalle prime partite. Dal 1974 (primo incrocio in un match ufficiale) al 2024, le due fazioni ultras hanno dato a vita a pesanti scontri, spesso sfociate in situazioni più gravi. Per questo il posticipo di domenica 15 dicembre alle 20:45 al Parco dei Principi assume un significato ancora più importante.
Gli scontri in autostrada prima della finale di Coppa di FranciaLa rivalità tra Psg-Lione ha radici piuttosto recenti e datate 1974, in occasione della prima partita ufficiale del 2 febbraio 1975, terminata 2-2. I parigini erano una neopromossa e da quel momento non sono più scesi di categoria. Da quel momento è iniziata una vera e propria battaglia tra le due tifoserie che è sfociata in guerriglia in un episodio molto più attuale.
Era il 25 maggio 2024, data della finale di Coppa di Francia. All'altezza del casello di Fresnes-lès-Montauban, gli ultras si incrociano e mettono a repentaglio la vita di chiunque passasse da quelle parti. Assalto di poco più di 200 tifosi del Psg ai rivali che rispondono scendendo dai pullman e lanciando dei fumogeni che incendiano un mezzo pesante. Il tutto a 60 chilometri da Lille, sede dell'evento.
Strada interrotta da ambo i sensi e trenta feriti, di cui otto poliziotti collusi. "Violenza inaccettabile", commentava Macron prima del match poi terminato 2-1 per i parigini.
Legami con squadre italiane rivali: Psg-Lione si gioca anche in ItaliaSpesso nel mondo ultras le contrapposizioni sono legate ad amicizie diverse, che cozzano con gli ideali di ogni tifoseria. Ed è qui che continua la rivalità tra questi due club francesi anche nel territorio italiano. I parigini sono profondamente radicati al gemellaggio che li lega ai napoletani e agli stabiesi. Questo provoca un senso di odio da parte di tutte le acerrime nemiche dei campani.
Il Lione ha un'unica amicizia in Italia: il Como. Nessuno scontro tra comaschi e napoletani ma il fatto che gli ultras del Psg siano di sponda napoletana crea una sorta di contrapposizione tra le due fazioni. Rivali in Francia, rivali in tutta Europa: in campo e sugli spalti Psg e Lione saranno sempre nemici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA