Psg-Lione non è una partita come le altre in Francia. I due club rappresentano la storia della Ligue 1 e sono sicuramente tra le squadre più blasonate dell'intera nazione. Questo ha portato a delle contraddizioni tra le tifoserie sin dalle prime partite. Dal 1974 (primo incrocio in un match ufficiale) al 2024, le due fazioni ultras hanno dato a vita a pesanti scontri, spesso sfociate in situazioni più gravi. Per questo il posticipo di domenica 15 dicembre alle 20:45 al Parco dei Principi assume un significato ancora più importante.

Ultras del Lione in azione al Groupama Stadium

Gli scontri in autostrada prima della finale di Coppa di Francia

Latra Psg-Lione ha radici piuttosto recenti e datate 1974, in occasione della prima partita ufficiale del 2 febbraio 1975, terminata 2-2. I parigini erano una neopromossa e da quel momento non sono più scesi di categoria. Da quel momento è iniziata una vera e propria battaglia tra le due tifoserie che è sfociata in guerriglia in un episodio molto più attuale.

Era il 25 maggio 2024, data della finale di Coppa di Francia. All'altezza del casello di Fresnes-lès-Montauban, gli ultras si incrociano e mettono a repentaglio la vita di chiunque passasse da quelle parti. Assalto di poco più di 200 tifosi del Psg ai rivali che rispondono scendendo dai pullman e lanciando dei fumogeni che incendiano un mezzo pesante. Il tutto a 60 chilometri da Lille, sede dell'evento.

Strada interrotta da ambo i sensi e trenta feriti, di cui otto poliziotti collusi. "Violenza inaccettabile", commentava Macron prima del match poi terminato 2-1 per i parigini.

Legami con squadre italiane rivali: Psg-Lione si gioca anche in Italia

Spesso nel mondo ultras le contrapposizioni sono legate ad, che cozzano con gli ideali di ogni tifoseria. Ed è qui che continua la rivalità tra questi due club francesi anche nel territorio italiano. I parigini sono profondamente radicati al gemellaggio che li lega aie agli. Questo provoca un senso di odio da parte di tutte le acerrime nemiche dei campani.

Il Lione ha un'unica amicizia in Italia: il Como. Nessuno scontro tra comaschi e napoletani ma il fatto che gli ultras del Psg siano di sponda napoletana crea una sorta di contrapposizione tra le due fazioni. Rivali in Francia, rivali in tutta Europa: in campo e sugli spalti Psg e Lione saranno sempre nemici.