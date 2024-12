Guinea, violenti scontri durante una partita di calcio: almeno 56 morti

Una partita di calcio che si è trasformata in un'immane tragedia. Quello che è successo durante Labe-N'Zerekore in Guinea è incredibile. Degli scontri tra le tifoserie delle due squadre hanno prodotto ben 56 morti, di cui diversi bambini. A scaturire questo enorme episodio di violenza sarebbe stato un cartellino rosso sanzionato al Labe che avrebbe fatto infuriare i tifosi ospiti. Da lì un lancio di pietre verso il campo e il panico tra la gente che, per scappare, ha cercato di scavalcare i muri alti che recintavano l'impianto. Per la cronaca, il match è terminato 0-0. Il Governo guineano ha invitato il popolo a mantenere la calma.