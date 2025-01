Dalla Francia: Paulo Fonseca contattato dal Lione

L'allenatore, reduce da una brutta esperienza in rossonero, si prepara a tornare in panchina. Il tecnico, secondo L'Equipe, sarebbe stato contattato dal Lione che lo vorrebbe al posto di Pierre Saga

Paulo Fonseca potrebbe tornare subito in panchina dopo la sfortunata esperienza in rossonero.

Come spesso capita, un allenatore può dover affrontare un esonero e magari avere l'opportunità di tornare in pista poco dopo, anche nel giro di qualche settimana. Paulo Fonseca, ex allenatore di Milan e Roma, potrebbe ricominciare da un campionato che conosce molto bene: la Ligue 1.