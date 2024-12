Lione, Sage: “Abbiamo giocato contro un avversario più forte”

Il Lione è uscito con le ossa rotte dal match contro il Paris Saint-Germain . Il 3-1 subito al Parco dei Principi ha riportato sulla terra una squadra che non perdeva in campionato dal 22 settembre, contro il Marsiglia. Zona Champions League che ora dista cinque punti ed è occupata proprio dai ragazzi di De Zerbi e dal Monaco. Sconfitta che comunque non cancella il buon momento di forma dei Les Gones. In conferenza stampa , l'allenatore Pierre Sage ha parlato di "equilibrio di potere" complimentandosi con gli avversari.

Lione, le parole di Pierre Sage

Pierre Sage ha commentato, quasi con rassegnazione, la sconfitta del suo Lione contro il Psg nel posticipo della domenica in Ligue 1: "Penso che il modo in cui abbiamo portato avanti le nostre azioni non ci abbia permesso di andare fino in fondo, abbiamo creato pochissime situazioni. Si è fatta grande fatica a sviluppare il nostro gioco nel secondo tempo, ad attaccare in profondità. Sono anche abbastanza consapevole della partita che giochiamo contro i nostri avversari quando bisogna rimontare. Non siamo stati bravi ad applicare i principi collettivi che avrebbero dovuto animarci durante il primo quarto d'ora. Non abbiamo applicato ciò su cui ci eravamo allenati in settimana. È un peccato, perché siamo più una squadra abituata a fare le cose insieme, in attacco e in difesa. Quando abbiamo pressato la loro difesa a tre, abbiamo segnato il gol per tornare sul 2-1".