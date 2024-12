Vittoria e fuga: il Psg batte i rivali del Lione ed è sempre più padrone della Ligue 1

Il Psg archivia abbastanza agevolmente la pratica Lione e si porta a sette punti di vantaggio sul Marsiglia in Ligue 1. Parigini dominatori di un campionato che sembra praticamente già scritto. Di Ousmane Dembele la rete che apre il match, la chiude Goncalo Ramos nel finale. Vitinha aveva portato i ragazzi di Luis Enrique sul 2-0 prima del gol di Mikautadze a riaprire la sfida. Con questo successo il Paris si porta a 37 punti frutto di undici vittorie, quattro pareggi e zero sconfitte. Per il Lione termina una serie positiva datata 22 settembre.

Match subito in discesa per il Psg

Luis Enrique stupisce tutti lasciando Barcola in panchina e inserendo il giovane talento 19enne Desire Doue nel 4-3-3 con Dembele e Lee. Gioca Donnarumma, in mezzo al campo Vitinha a gestire i tempi. Pierre Sage si mette a specchio affidandosi alla vena realizzativa di Mikautadze supportato da Nuamah e Cherki. Mediana dai sapori romanisti con Matic e Veretout affiancati a Tolisso. Passano solo otto minuti e il Psg passa: aggancio in area di Dembele, ben servito da Doue, e conclusione imparabile per Lucas Perri. Al 14' l'arbitro assegna un calcio di rigore al Paris per fallo di Nuamah in area. Dal dischetto va Vitinha che insacca all'angolino destro. Al 33' Baraldo ha la possibilità di testa di poter portare i suoi sul 3-0 ma non inquadra lo specchio. Gol sbagliato, gol subito. Sette minuti più tardi passaggio di Cherki per Mikautadze che, di piatto con una traiettoria velenosa, riporta in partita il Lione. Nel finale di tempo clamorosa chance capitata sui piedi di Veretout: grandissimo intervento di Donnarumma con la mano di richiamo. Intervallo sul 2-1.