Acque agitate in casa Marsiglia dopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro l'Angers, che ha messo a nudo una tensione profonda nella squadra e un'atmosfera ben più pesante all'interno dello spogliatoio. E se in conferenza stampa Roberto De Zerbi si è assunto tutta la responsabilità della disfatta, dichiarando che non avrebbe avuto nulla di negativo da dire sui suoi giocatori, ben diverso è stato il tono utilizzato in privato, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo francese L'Équipe.