Marsiglia, De Zerbi dopo il ko: “Pronto ad andarmene se sono io il problema”

Il Marsiglia di De Zerbi ha perso nettamente in casa contro l'Auxerre e De Zerbi nel post-partita è stato netto: è pronto a dimettersi se il problema è lui.

Alessia Gentile 9 novembre - 08:54

Il Marsiglia ha perso, nella serata di ieri, in modo netto con l'Auxerre in Ligue 1: la gara in casa della squadra di Roberto De Zerbi è terminata 1-3 con i tre gol degli avversari che sono stati tutti segnati nel corso del primo tempo (Sinayoko, Perrin, Traoré). Al termine del match sono arrivate perciò parole nette da parte dell'allenatore italiano, consapevole del fatto che in classifica si stanno perdendo tanti punti preziosi: il PSG è attualmente a +6 (con 26 punti totali) ma deve ancora giocare, questa sera con l'Angers, e il divario potrebbe perciò aumentare.

De Zerbi dopo la sconfitta — "Mi prendo la responsabilità per quanto accaduto. Quando dico che il responsabile sono io, è perché mi sento veramente responsabile. Non ho intenzione di dare la colpa ad altri. Ho detto al presidente Pablo Longaria che, se il problema sono io, posso anche andare via, lasciare il mio contratto e tutti i soldi che dovrei prendere".

Fin du match. L'OM s'incline face à l’AJ Auxerre.

📆 Place à la trêve internationale avant le déplacement à Lens le 23/11 🌍 pic.twitter.com/4jas90ywPm

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 8, 2024

"Non parlatemi di finire secondo, terzo o quarto. Vengo qui per dare qualcosa, per trasmettere una visione; vivo per qualcosa che trascende il calcio. Se sono io il problema, devo andarmene. I soldi non contano per me. Ciò che cerco è la gratificazione del mio lavoro", ha concluso.