Marsiglia, De Zerbi fa chiarezza: “Non ho mai mancato di rispetto a Papin”

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, è intervenuto nella conferenza stampa in vista del match contro il Nantes, in programma il 3 novembre alle h. 20:45. Il tecnico italiano, in merito alle voci sul presunto rapporto conflittuale con Jean-Pierre Papin, allenatore della Pro 2 del Marsiglia, ci ha tenuto a chiarire: "Sono stato al centro di polemiche legate a Jean-Pierre Papin. Ciò che è stato scritto è falso e inventato. Ho un buon rapporto con Jean-Pierre. Non ci vediamo da molto, ma quando lo facevamo andava tutto bene. Sono arrivato dopo di lui e so rispettare le persone che hanno una storia più grande della mia in questo club. Io rispetto le persone e non ho mancato di rispetto a Papin, né al giardiniere, né ai magazzinieri, né a nessuno".