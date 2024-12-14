Nizza-Lione, niente rigore su Tagliafico: a fine gara intervista all'arbitro che spiega tutto...

Per qualcuno Psg-Lione è solo una partita di cartello di Ligue 1, per altri è qualcosa di più. Il big match della quindicesima giornata dirà molto su quello che sarà il campionato e metterà difronte al suo passato Bradley Barcola. L'attaccante francese di origini congolesi torna ad affrontare quella che è a tutti gli effetti la propria casa. Tra le giovanili del Villerbaune, gli inizi in maglia bianco-blu-rossa e la definitiva maturità nella capitale, il classe 2002 avrà il difficile compito di fare ancora una volta la differenza contro la sua città. E' l'unico doppio ex di questa grande sfida in programma domenica 15 dicembre alle 20:45 al Parco dei Principi.

AMBURGO, GERMANIA - LUGLIO 05: Bradley Barcola esulta dopo il quarto rigore segnato con la Francia nei quarti di finale di Euro 2024 contro il Portogallo al Volksparkstadion. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Barcola contro la sua Lione: le origini del doppio ex ora al Psg

La storia di questo giovane talento francese di origini togolesi parte da. Questo comune situato nella metropoli di Lione forma umanamente e calcisticamente questo ragazzo di 22 anni. E' proprio dalla sua città natale che Barcola inizia a muovere i primi passi con il pallone nel 2009-2010. L'nota subito le proprie qualità e lo aggrega alle formazioni giovanili sin da piccolo. Sempre attenti e scrupolosi nello scovare grandi prospetti, lo aggregano all'under 19. Da qui inizierà un lungo percorso formativo che lo porterà a esordire in prima squadra nel 2021, in Europa League contro lo Sparta Praga

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Nella stagione 2021-2022 inizia a prendere confidenza con il mondo dei grandi, nella seconda mostra le sue grandi doti da assistman unite a una buona propensione per il gol. Il 31 agosto 2023 il Psg lo preleva sborsando ben 45 milioni di euro, l'equivalente della clausola rescissoria. I numeri del ragazzo parlano chiaro: quindici gol e undici assist in 59 partite.

Questo sembra l'anno della sua decisiva consacrazione con 10 reti e tante giocate importanti. Senza Kylian Mbappè, è il 22enne di Villerbaune a prendersi la responsabilità e la pressione di essere il nuovo fenomeno del club più forte della Francia. Ora però quella sfida al suo Lione a cui deve tutto ma al quale sarà costretto a far male per portare il suo club verso la strada che porta all'ennesimo trofeo.