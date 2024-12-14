Le Classique, il gioco è fatto: i tifosi PSG esultano in faccia ai marsigliesi...

Psg e Lione si affrontano nella quindicesima giornata di Ligue 1. Un match mai banale quello tra due squadre rivali, soprattutto sugli spalti. Impossibili da dimenticare le scene in autostrada prima della finale di Coppa di Francia. Violenti scontri, pullman incendiati e cariche verso la polizia che hanno causato 30 feriti, di cui 8 agenti. Partita che ha valenza doppia per la classifica: i parigini che vogliono aumentare il vantaggio dalle inseguitrici, l'OL che ha l'obiettivo di riaprire un campionato che sembra quasi scontato. Appuntamento al Parco dei Principi domenica 15 dicembre alle 20:45.

La coreografia dei tifosi del PSG, in Champions League, contro l'Atletico Madrid.

Come arrivano le due squadre: PSG imbattuto ma in difficoltà

Dal numero di punti in classifica (34) e dalla distanza verso le rivali (5), si potrebbe dire che il Psg è. Gli ultimi risultati però vanno nel senso opposto: due pareggi consecutivi, contro Nantes e Auxerre, e quattro lunghezze rosicchiate dal Marsiglia di Roberto De Zerbi.

I ragazzi allenati da Luis Enrique sono comunque imbattuti in queste prime quattrodici partite e sono la miglior difesa del campionato con 11 reti subite. Numeri dalla parte dei parigini anche per quanto riguarda il rendimento in casa: ben sei vittorie e un pareggio. Non è mai facile segnare a un club che, tra le mura amiche, ha preso solo 5 gol. Occhio alla fase offensiva, con Dembelè e compagni che ne hanno fatti 21, una media di tre marcature a match. Bradley Barcola il giocatore più prolifico e l'unico in doppia cifra (10 reti per il classe 2002).

Lione in serie positiva da settembre in campionato

sono in un momento estremamente positivo nonostante le tantissime vicissitudini societarie che hanno portato alla retrocessione d'ufficio nella prossima stagione. Per salvarsi, il club dovrà sanare un debito di oltre 500 milioni di euro. OL che sarà quindi costretto a cedere i propri gioielli per cercare di convincere gli organi federali francesi a fare un passo indietro.

La squadra però non ne sta risentendo e sta rispondendo alla grande sul campo. Nove risultati utili consecutivi in campionato e sconfitta che manca dal 22 settembre, quando il Marsiglia ha battuto i ragazzi di Pierre Sage 2-3. Fuori casa, il Lione è tra i più costanti e subisce meno di un gol a partita (6). Curiosità: nelle ultime cinque sfide lontane dal Groupama Stadium ha segnato almeno due reti.

Statistiche e precedenti: Psg favorito ma guai a sottovalutare il Lione

Se si vanno ad analizzare i, sembra abbastanza ovvio pensare che il Paris Saint-Germain sia favorito rispetto agli ospiti. Nelle 109 sfide giocate, i parigini ne hanno vinte ben 49 a discapito delle 34 del Lione. Il dato che però riporta tutto in equilibrio è quello dei pareggi, ben 28. Questo fa propendere verso una

Gli ultimi match dicono vittoria con almeno due gol del Psg, con l'1-2 in finale di Coppa di Francia e i due 4-1 in campionato. Altro dato curioso: dal 2020 a oggi le uniche due vittorie a Parigi degli ospiti sono finite entrambe 0-1.