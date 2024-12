Psg, Luis Enrique: “Era importante fare risultato. Kolo Muani? Non è un problema mio”

Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato della partita vinta contro il Lione e di alcuni giocatori assenti tra cui Kolo Muani.

Gennaro Dimonte 16 dicembre - 01:09

Il Psg, grazie a una grande prestazione di squadra, ha battuto 3-1 il Lione nel posticipo di Ligue 1 della domenica. Un match praticamente mai in discussione e giocato alla perfezione dai ragazzi di Luis Enrique. Dembele, Vitinha e Ramos i protagonisti della partita, nel mezzo la rete ospite del momentaneo 2-1 firmata da Mikautadze. Con questo risultato i parigini si portano a 7 punti di vantaggio sul Marsiglia di De Zerbi che ha pareggiato in casa contro il Lille. L'allenatore spagnolo ha espresso tutta la propria soddisfazione in conferenza stampa sciorinando anche diversi dubbi tra gli assenti.

Psg, le parole di Luis Enrique. E su Kolo Muani... — Luis Enrique estremamente soddisfatto per il successo contro il Lione: "Era importante vincere in una giornata in cui le altre squadre non lo hanno fatto. Abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi. L'avversario ha osato premere, prendere l'iniziativa. Ci sono stati spazi e quando ci sono, devi sfruttarli. L'intenzione è sempre quella di dominare la partita, poi la posizione degli ospiti cambia. Doue? Sta giocando molto bene ultimamente. L'obiettivo è sempre quello di riuscire a far crescere tutti i giocatori della squadra. È molto importante che tutti i giocatori sentano che ogni partita è difficile in questo club".

Sugli assenti e non convocati, soprattutto Kolo Muani: "Posso chiamarne solo 20, mi sembra abbastanza ovvio. Non parlo francese ma non so se posso essere più chiaro parlando spagnolo. Chi non vuole capire non è un mio problema. Kimpembe? Non so quando tornerà".