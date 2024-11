Lille, lo spettro di Zhegrova aleggia ancora tra i giocatori della Juventus

Edon Zhegrova è stata la variabile impazzita del Lille contro la Juventus. L'esterno kosovaro ha letteralmente fatto il panico sulla catena di sinistra bianconera, con Cabal in evidente affanno per tutto il match. Dai suoi piedi è nata l'azione e l'assist per il gol del momentaneo vantaggio di Jonathan David. Tecnica sopraffina, rapidità e cambio di passo improvviso. Il classe 1999 sta facendo parlare di sè in questa fase della stagione. Sette reti e due assist tra campionato e Champions League, numeri importanti per un giocatore che in estate è stato richiesto da diversi club italiani e che potrebbe far comodo a chiunque.