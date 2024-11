PSG, Kolo Muani: “Se ti lasci andare è finita. Addio a gennaio? Non l’ho mai pensato”

L'attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese, Randal Kolo Muani, ha rilasciato un'intervista a Téléfoot in cui ha ribadito la sua volontà a restare nel club parigino, nonostante le difficoltà di trovare spazio in squadra. "Non ho mai pensato ad andare via dal PSG. Devo sempre continuare a lavorare, mostrare quello che posso fare e dare il massimo di me stesso", ha dichiarato il giocatore, sottolineando come lasciare il PSG durante il mercato invernale non sia mai stata un'opzione per lui.