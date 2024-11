Il ct della Francia, Didier Deschamps, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro Israele valevole per il quinto turno del Gruppo 2 della Lega A di Nations League

Sergio Pace Redattore 14 novembre 2024 (modifica il 14 novembre 2024 | 13:57)

La Francia si appresta ad affrontare Israele nel match valevole per il quinto turno del Gruppo 2 della Lega A di Nations League. I Bleus giocheranno in uno Stade de France di Saint Denis praticamente vuoto, con soli 20mila biglietti staccati (la capienza dello stadio è di 81mila posti). Saranno 4000 gli agenti di polizia impiegati, massima attenzione alla sicurezza dunque per l'evento di stasera.

Nel frattempo il ct della Francia, Didier Deschamps, nella consueta conferenza stampa di vigilia ha analizzato il periodo di forma della squadra avversaria: "È una squadra che ha segnato tanto in queste quattro partite. Mi aspetto una partita difficile, so benissimo che non si arrende e ha ottimi giocatori. Hanno sempre avuto l'opportunità di segnare. Il contesto? Abbiamo fatto in modo di preparare questa partita nel modo più normale possibile. In tutto il girone della Francia, nessuno può essere insensibile a questa situazione pesante. Ma cerchiamo di fare in modo che rimanga una partita di calcio".

Verso Francia-Israele, le parole di Deschamps — Deschamps ha poi detto la sua sul fatto che Kolo Muani stia giocando poco in questo inizio di stagione: "Per lui il contesto è diverso, non è l'ideale. Non so cosa gli succeda a Parigi. Se giocasse di più sarebbe meglio per lui, ma anche Olivier Giroud ha avuto un periodo simile al Chelsea, non giocava mai. Kolo Muani gioca nel PSG e non parlerò di quello che sta succedendo lì".

Il ct della Francia sul ritorno di Coman in nazionale sulla fascia di capitano al braccio di Kanté: "Coman è tornato, ha ancora margini di miglioramento ma ha ritrovato ottime sensazioni. Quando è nel pieno delle sue capacità assume un ruolo molto importante per noi. Kantè ha grande esperienza, è una decisione presa per quello che fa in campo e per quello che rappresenta. È sempre stato un leader, un trascinatore, glielo riconosce tutto il gruppo. Senza avere la fascia, è stato per anni un leader importante".