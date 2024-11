Francia, arriva Pavard: prove di disgelo con Deschamps in Nations League

La Francia rinuncia a Wesley Fofana per infortunio e chiama Benjamin Pavard: il difensore nerazzurro sarà disponibile contro Italia e Israele.

Alessia Gentile 11 novembre - 17:41

La Francia torna a chiamare Benjamin Pavard dopo gli Euro 2024, competizione in cui il difensore nerazzurro non è però mai sceso in campo. Adesso avrà quindi una nuova occasione contro Israele e Italia in Nations League.

Pavard torna tra le file della Francia — "Benjamin Pavard viene chiamato per portare rinforzi! Wesley Fofana, che avverte dolore al ginocchio, non parteciperà al raduno con i Blues", ha comunicato la Nazionale Francese in un post pubblicato tramite il profilo 'Instagram' ufficiale poi ripubblicato anche dallo stesso calciatore.

Sul sito ufficiale della federazione è stato poi anche riferito: "Dopo aver parlato con il giocatore lunedì mattina, così come con il medico del Chelsea, Franck Le Gall, è stato registrato il forfait di Wesley Fofana. Così Deschamps ha deciso di chiamare Benjamin Pavard, il difensore dell'Inter, per sostituirlo". Il nerazzurro è reduce da un'ottima prestazione messa in campo con la squadra di Simone Inzaghi nel big match di San Siro contro il Napoli di Antonio Conte e ce la metterà tutta per provare a convincere il proprio CT a concedergli una possibilità e una maglia da titolare. Chissà che non possa accadere proprio contro l'Italia che la Francia affronterà domenica 17 novembre alle 20:45.