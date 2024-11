Il ct della Nazionale Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare i prossimi impegni contro Belgio e Francia.

Luca Paesano 11 novembre 2024 (modifica il 11 novembre 2024 | 16:13)

Il ct della Nazionale Luciano Spalletti ha parlato quest'oggi in conferenza stampa direttamente dal centro sportivo di Coverciano, dove l'Italia prepara i prossimi impegni contro Belgio e Francia. L'ex allenatore del Napoli ha aperto subito con l'annuncio di una sostituzione nella lista dei convocati. Non ce la fa Samuele Ricci dopo l'infortunio rimediato nel derby, al suo posto ci sarà Locatelli.

Spalletti in conferenza stampa: "Niente presunzione contro Belgio e Francia" — Agli Azzurri basta un solo punto per qualificarsi matematicamente alla fase ad eliminazione, ma il ct non vuole sufficienza: "Sembra facile fare un punto, ma questo non è il ragionamento che dobbiamo fare. Se pensiamo sia facile abbiamo sbagliato, le partite sono difficili. Ma non giochiamo per fare un punto, l'atteggiamento e i pensieri devono essere corretti, non presuntuosi. La presunzione è la prima cosa da combattere".

E poi sui nuovi volti della Nazionale: "Ricambio generazionale? L'avevo detto anche dopo l'eliminazione all'Europeo, abbassare l'età del gruppo era quello che pensavo di fare. Qui ci sono tanti ragazzi interessanti, sono tutti stimolati e vogliosi di farci vedere le loro qualità, vogliono evidenziare bene il livello del nostro calcio".

Spalletti su Kean e Retegui: "Possono giocare anche insieme" — "Kean e Retegui hanno fatto vedere quello che speravamo di vedere. Siamo felici di vederli lì davanti, Kean è in una condizione bellissima. Ha delle qualità evidenti e qualche piccola criticità. Siamo felicissimi. C'è possibilità di vederli in campo insieme. Kean spesso ha giocato anche esterno, è di corsa, di gamba, uno da scorribande, si lancia nello spazio da solo. Retegui è d'area di rigore, bravissimo nella finalizzazione, nel sapere dov'è il secondo palo e dov'è il portiere. Lui vede bene al contrario, cioè dove non guarda.

Ora anche Kean ha fatto vedere lo stesso, i suoi ultimi tre goal dicono che è completo. Quindi Retegui prima punta e Kean negli spazi intorno. Kean aveva anche un piccolo problemino, per un paio di giorni staremo attenti, poi li metteremo nelle condizioni di esprimersi al meglio. È importante anche avere alternative a gara in corso".

Spalletti su Comuzzo e Savona: "Vogliamo scoprire quanto sono forti" — "Comuzzo ha la grande qualità dell'attenzione. È fisico, forte a fare il difensore e bravo anche a impostare. È pulito, gioca la palla. Traspare personalità nonostante sia giovanissimo. Ci piacciono i giocatori che si mettono in mostra, non dobbiamo assolutamente appiattire il talento. E talento non è solo dei numeri 10, anche un difensore è di talento: è quello che limita tutti quelli che ha davanti.

Savona è un emergente, spinge e sa spingere, gioca titolare nella Juventus. Noi lo possiamo intercambiare con Di Lorenzo. Ha grandi doti calcistiche e umane. Sono ragazzi che se lo meritano e noi vogliamo scoprire fino a quanto sono forti. Comuzzo gioca nella Fiorentina in altissimo in classifica, Savona è un titolare della Juventus, non direi che sono tanto degli esperimenti… Lo zoccolo della squadra si vede bene quale sia".