Problemi fisici per Dembélé: la Francia rischia di perderlo in Nations League

La Francia rischia di perdere Dembélé per infortunio: l'attaccante ha un problema muscolare e potrebbe non essere disponibile per Italia e Israele in Nations League.

Alessia Gentile 11 novembre - 17:17

Le condizioni di Ousmane Dembélé ora preoccupano Didier Deschamps che potrebbe essere costretto a fare a meno di lui in Nations League sia contro l'Italia sia contro l'Israele. L'attaccante è infatti alle prese con un problema muscolare e potrebbe non farcela per scendere in campo.

Deschamps valuta se mandare a casa Dembélé — Secondo quanto riferito da 'RMC' e riportato anche da 'Diario Sport', Didier Deschamps starebbe valutando la possibilità di revocare la convocazione di Ousmane Dembélé per un presunto problema muscolare alla coscia che il giocatore del PSG avrebbe riportato nelle ultime ore. Una notizia questa che preoccupa il CT francese per due motivi: in primis perché il classe '97 non è purtroppo nuovo a questi tipi di stop e in secondo luogo perché non si tratterebbe di un'assenza di poco conto considerata la coperta già corta nel reparto offensivo.

pour le dernier rassemblement de l’année de nos Bleus

Félicitations à Lucas Chevalier pour sa première dans le groupe #FiersdetreBleuspic.twitter.com/RIS2oyWvAA

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 7, 2024

Ricordiamo e sottolineiamo, infatti, che in attacco non è stato convocato neppure Kylian Mbappé che con il Real Madrid di Carlo Ancellotti ancora non è riuscito a mettersi particolarmente in mostra. Viene perciò da chiedersi come si comporterà Deschamps in questo senso se l'assenza di Dembélé dovesse essere confermata.