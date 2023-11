Delusione Psg, Dugarry distrugge Kolo Muani: “Ha dei barattoli al posto delle scarpe”

L'ex attaccante francese di Bordeaux, Milan e Barcellona (tra le altre) è andato giù duro contro alcuni giocatori della formazione di Luis Enrique dopo il deludente ko contro il Milan in Champions League...

La sconfitta del Paris Saint-Germain a San Siro contro il Milan è stata accolta con grande delusione dai tifosi parigini e da tanti ex giocatori. Tra questi, Christophe Dugarry, ha criticato aspramente alcuni elementi della squadra di Luis Enrique.

Christophe Dugarry, ex attaccante di Bordeax, Milan e Barcellona (tra le altre), a RMC Sport ha puntato il dito contro alcuni giocatori del Paris Saint-Germain, protagonisti del deludente ko a San Siro contro il Milan in Champions League: "Kolo Muani? Ho la sensazione di essere stato ingannato sulla qualità tecnica di alcuni giocatori. Ad esempio, non pensavo che Kolo Muani avesse dei barattoli al posto delle scarpe. È una grande sorpresa".