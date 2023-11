Periodaccio per i Rashford: il fratello e agente di Marcus arrestato a Miami

Non se la passano tanto bene i fratelli Rashford di questi tempi. Dopo il rinnovo, il numero 10 dello United non ne ha azzeccata una (polemica per il party in discoteca post derby perso e il rosso con il Copenaghen). E Dane è stato arrestato...

Non è certamente un bel periodo per i fratelli Rashford. Marcus, attaccante del Manchester United, dopo il rinnovo con i Red Devils non ne sta azzeccando una. Prima il party dopo il derby perso malamente contro il City. Ieri sera i tacchetti sulla caviglia sinistra di Jelert gli sono costati il rosso diretto al 42' del primo tempo. E al Parken alla fine il Copenaghen ha festeggiato davanti ai propri tifosi vincendo 4-3 contro lo United...

E il fratello Dane arrestato a Miami...

Non un inizio di stagione all'altezza dei livelli mostrati precedentemente. Solo un gol in tutte le competizioni per Marcus Rashford. A fine ottobre il numero 10 del Manchester United si è dovuto scusare per aver partecipato ad una festa di compleanno in discoteca dopo il ko per 3-0 incassato nel derby contro il City. "Inaccettabile la sua condotta", il rimprovero di ten Hag.

Ieri sera il rosso diretto a Rashford ha compromesso la partita dello United al Parken di Copenaghen. Forse anche il cammino Champions? Chissà, tutto da vedere. Intanto in Florida il fratello di Marcus, Dane Rashford, non se la passa meglio.

Come riportato dalla stampa inglese, Dane è stato arrestato il 20 ottobre a Miami Beach con l'accusa di violenza domestica. Comparso in tribunale il giorno successivo, il fratello e agente di Rashford (è direttore della DN May Sports Management) ha pagato 1500 dollari di cauzione per il suo rilascio. Dane, intanto, si è dichiarato non colpevole e dovrà presentarsi nuovamente in tribunale per un'altra udienza il prossimo 27 novembre. Dura la vita dei Rashford di questi tempi...

