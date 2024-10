Calcio femminile, l’accusa di un club spagnolo: “Hanno giocato due uomini con la barba”

Calcio femminile in Spagna, è polemica per l'utilizzo di due donne in trasformazione a uomo in un match di quinta serie. Per le norme vigenti è legale.

"L'Europa gioca con due uomini", la risposta del club

Tantissime critiche nei confronti di Alex e Nil, giocatrici dell'Europa B, protagoniste nella vittoria contro il Terrassa per 1-3 nella massima serie regionale femminile in Spagna. Diversi i messaggi di discriminazione nei confronti di due donne che hanno attuato il processo fisico per diventare uomini. Le norme vigenti però non permettono ancora alle due calciatrici di poter giocare in ambito maschile. "Finché la mia carta d'identità continuerà a mettere la F per le donne, giocherò nella categoria che mi corrisponde", così aveva detto una delle due ragazze in una recente interviste.