La sfida di tennis tra Marin Čilić e Kouamé è valida per i sessantaquattresimi di finale del Roland Garros e si gioca lunedì 25 maggio alle ore 11:00. Un confronto che vede l’esperienza del croato contrapposta alla voglia di sorprendere dell’avversario, sul palcoscenico prestigioso della terra rossa parigina. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

PER GUARDARE IL CALCIO E GLI ALTRI SPORT PUOI ANCHE CLICCARE QUI PER SFRUTTARE I VANTAGGI DI VINCITU

Čilić arriva a questo appuntamento forte della sua enorme esperienza nei tornei dello Slam. Il croato è un giocatore potente, capace di fare male con il servizio e con il primo colpo dopo la battuta, anche se sulla terra battuta deve adattare il suo tennis rispetto alle superfici più veloci.

Kouamé, invece, proverà a giocare senza pressioni, cercando di allungare gli scambi e sfruttare eventuali cali dell’avversario. Il suo obiettivo sarà quello di restare solido e approfittare delle occasioni che si presenteranno.

Dove vedere Čilić-Kouamé in diretta TV e streaming LIVE

La visione in diretta dell’incontro è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene l’accesso non solo a tutte le partite presenti nei rispettivi palinsesti, ma anche a statistiche aggiornate in tempo reale sui giocatori, ideali per seguire ogni fase del match. Attivando un account su

è dunque possibile assistere gratuitamente alla diretta live di

.

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Čilić-Kouamé sul palinsesto Live di Bet365

Il momento dei due tennisti

Čilić cercherà di imporre la sua esperienza e la potenza dei colpi per controllare il ritmo del match.

Kouamé proverà invece a restare competitivo con solidità e intensità, cercando di prolungare gli scambi e mettere pressione nei momenti chiave.

CLICCA QUI PER GUARDARE TUTTO LO SPORT IN DIRETTA LIVE E ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU