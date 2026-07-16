Una stagione che difficilmentè Josè Ortega potrà mai dimenticare. Il portiere del Sabadell ha superato un brutto tumore alle vie urinarie e ha conquistato la seconda promozione consecutiva con la sua squadra. Che gli ha rinnovato il contratto.

✍🏻 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | José Ortega renova el seu contracte amb el @CESabadell fins l’any 2027



🧅 El porter arlequinat continuarà al club un any més i s’estrenarà al futbol professional als 34 anys després d’una gran trajectòria



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Ortega: tumore sconfitto, promozione e contratto rinnovato con il Sabadell

Ortega, portiere spagnolo, classe 1991 è in forza. La società, sita in provincia di Barcellona ha lungamente giocato nelle serie minori spagnole ma in questa stagione è riuscita a. Ortega ha giocato appena nove gare in questi anni, è il secondo portiere, ma è sempre stato "negli ultimi due anni. Pur non essendo il portiere titolare, è diventato, superando tutti gli ostacoli incontrati", come fa sapere il comunicato del Sabadell che annuncia il suo rinnovo. Quella di Ortega, però, è stata una annata complessa.

Il problema è scoppiato dicembre e lo racconta lui stesso ad una radio locale: "Sono andato in bagno e non riuscivo a fare pipì. Ho parlato con mia moglie e le ho detto che era stranissimo. Sembrava surreale. Ero spaventato e mi sono reso conto che qualcosa non andava. Siamo andati al pronto soccorso. Quando ho sentito tumore volevo morire". Le settimane e i mesi seguenti furono di ansia e preoccupazione. Ortega, però, si sottopone a degli esami medici e scopre di non avere un tumore maligno: alla fine una operazione chirurgica risolve la situazione. Il portiere, quindi, è riuscito a tornare in campo per la partita finale della stagione. A riguardo sui social media ha detto: "Si è trattato della più bella vittoria della stagione".

Ma non solo. Nella prossima stagione giocherà nella seconda divisione del calcio spagnolo, la Liga2. Perché il Sabadell è stato promosso. E così il club ha deciso di tenere il suo secondo estremo difensore e portarlo a vivere una nuova avventura: il suo contratto scadeva il 30 giugno ma questo lunedì le parti hanno trovato l'accordo per il rinnovo fino al 2027.